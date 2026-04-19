Les Bulgares votent pour la huitième fois en cinq ans, l’ex-président Radev favori

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche matin en Bulgarie où les habitants votent pour la huitième fois en cinq ans, afin d'élire leurs députés, partagés entre lassitude et l'espoir de voir l'ex‑président Roumen Radev, devenu favori, former le prochain gouvernement pour s'attaquer, comme il le promet, à la corruption.

Les bureaux ont ouvert à 07H00 locales (04H00 GMT) pour l'élection législative, selon des journalistes de l'AFP, et devraient fermer à 20H00 locales (17H00 GMT), . Les premières estimations sorties des urnes sont attendues immédiatement après.

Le pays balkanique, le plus pauvre de l'Union européenne (UE), traverse une crise politique depuis 2021, de vastes manifestations anticorruption ayant provoqué la chute du conservateur Boïko Borissov, au pouvoir pendant près de 10 ans.

Depuis, de fragiles coalitions se sont succédé et M. Radev, 62 ans, a promis de démanteler "le modèle oligarchique de gouvernance", soutenant ouvertement les manifestants fin 2025.

A la tête de l'Etat entre 2017 et 2026, cet homme à l'allure austère a démissionné en janvier pour se présenter aux législatives.

Il est favorable à la réouverture du dialogue avec la Russie, suscitant des accusations d'accointance avec Vladimir Poutine.

Critique de la politique énergétique de l'UE, cet ancien général de l'armée de l'air a dit partager, sur l'envoi d'armes à l'Ukraine, les positions de la Hongrie et la Slovaquie, estimant "ne pas voir l'intérêt pour son pays, pauvre, de payer ".

Mais sans "imposer de veto" à Bruxelles, a-t-il tenu à préciser vendredi sur la chaîne bTV, conscient des avantages retirés par l'appartenance de son pays de 6,5 millions d'habitants au bloc depuis 2007.

Dans ce nouveau scrutin, "Bulgarie progressiste", sa formation de centre-gauche, est créditée d'environ 35% des intentions de vote, loin devant le GERB de Boïko Borissov (20%), tandis que les libéraux proeuropéens de PP-DB s'arrogent la troisième place.

Boryana Dimitrova, de l'institut de sondage Alpha Research, constate que l'écart s'est creusé à mesure que les élections approchent et dit s'attendre "à une participation plus élevée qu'en 2024", en raison de l'espoir de changement apporté par M. Radev.

- "Alternative" -

"Je vote pour le changement. Ces gens devraient partir, ils devraient rendre ce qu'ils ont volé et quitter la Bulgarie", a déclaré à l'AFP dans un bureau de vote Decho Kostadinov, 57 ans.

Jeudi soir, lors d'un meeting devant plus de 10.000 personnes à Sofia, Roumen Radev a appelé à "resserrer les rangs" et présenté sa formation comme "une alternative à ce cartel pervers des vieux partis".

Il a affirmé qu'il ne formerait pas de majorité avec le parti représentant les minorités turque et rom de l'influent Delyan Peevski, sanctionné par les Etats-Unis et le Royaume-Uni pour corruption, disant viser la majorité absolue au parlement de 240 sièges.

Il ne veut pas gouverner non plus avec le GERB, "parce qu'il est en désaccord sur la corruption".

Il ne ferme pas totalement la porte au PP-DB, mais ne partage pas sa vision "des enjeux géopolitiques", souligne Mme Dimitrova.

Tout dépendra donc du nombre de partis qui franchiront la barre des 4% pour rentrer au parlement.

"Radev veut que la Bulgarie ait un avenir", explique à l'AFP Lazar Lazarov, 28 ans, venu l'écouter avec des amis.

"Il a fait ses preuves comme président. C'est celui qui est le plus acceptable pour l'UE, les Etats-Unis, la Russie et même pour la Chine", ajoute ce professeur de philosophie.

Boïko Borissov, 65 ans, dénie à son adversaire le statut d'"homme nouveau" et dit refuser de se voir accoler l'étiquette du "statu quo".

"Le GERB a réalisé les rêves des années 1990": rejoindre "la zone euro et Schengen", a vanté lors d'un meeting mercredi soir l'ex-pompier et garde du corps, devenu maire de Sofia en 2005.

Le manque de confiance dans le processus électoral pourrait peser sur la participation — tombée à 39% lors du scrutin d'octobre 2024.

Au cours des dernières semaines, la police a intensifié ses opérations et saisi plus d'un million d'euros, selon les autorités, destinés à inciter des électeurs à voter pour tel ou tel parti.

Des centaines de personnes ont été interpellées, dont des conseillers municipaux et des maires.

Les différentes formations ont appelé les Bulgares à se rendre massivement aux urnes pour limiter le poids de ces votes achetés.



AFP