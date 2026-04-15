Les capacités nucléaires de la Corée du Nord augmentent de façon inquiétante, selon l'AIEA

La Corée du Nord montre une "augmentation très inquiétante" de ses capacités à produire des armes nucléaires, a averti mercredi le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

La nation isolée serait en train d'exploiter plusieurs installations d'enrichissement d'uranium, une étape clé dans la fabrication d'ogives nucléaires, estiment les renseignements sud-coréens.

Parmi elles, le site nucléaire de Yongbyon, qui aurait été démantelé par Pyongyang après des pourparlers et réactivé en 2021.

"Lors de nos évaluations périodiques, nous avons pu confirmer qu'il y a une augmentation rapide des activités" à Yongbyon, a déclaré le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, lors d’une conférence de presse à Séoul.

L'agence a également observé une hausse des opérations à l'unité de retraitement et au réacteur à eau légère du site, ainsi que la mise en service d'autres installations, a expliqué M. Grossi.

"Tout cela indique une augmentation très sérieuse des capacités de la Corée du Nord dans le domaine de la production d'armes nucléaires, qui est estimée à quelques dizaines d'ogives".

- "Augmentation significative" -

La Corée du Nord, qui a procédé à son premier essai nucléaire en 2006, est soumise à une série de sanctions de l'ONU en raison de ses programmes d'armement et a coupé l'accès aux inspecteurs de l'AIEA en 2009.

M. Grossi a également rapporté que l'agence avait constaté la construction d'"une nouvelle installation similaire à l'installation d'enrichissement de Yongbyon", même s'il n'était "pas facile de calculer" d'éventuelles augmentations de la production sans visiter le site.

Cependant, "nous considérons, en observant les caractéristiques extérieures de l'installation, qu'il y aura une augmentation significative de la capacité d'enrichissement de la Corée du Nord", a-t-il déclaré.

Le Center for Strategic and International Studies a indiqué cette semaine que la Corée du Nord semblait avoir achevé un bâtiment à Yongbyon pouvant servir de nouvelle usine d’enrichissement d'uranium.

S'appuyant sur des images satellites d'avril, ce groupe de réflexion basé aux États-Unis affirme que le bâtiment dispose de générateurs, de réservoirs de carburant et de systèmes de refroidissement.

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un, a répété le mois dernier que son pays ne renoncerait jamais à son statut de puissance nucléaire, et que le développement de l'arsenal nucléaire était "pleinement justifié".

- Coopération avec la Russie incertaine -

Interrogé sur une éventuelle aide de la Russie au programme nucléaire nord-coréen, M. Grossi a indiqué que l'AIEA n'avait rien observé de "particulier à ce sujet".

Si l'agence espère que toute coopération de ce type serait de nature civile, "il est encore trop tôt pour se prononcer", a-t-il ajouté.

La Corée du Nord a envoyé des troupes au sol et des obus d'artillerie pour soutenir l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et des observateurs estiment que Pyongyang reçoit en retour une assistance technologique militaire de Moscou.

M. Grossi a déclaré que le programme nucléaire nord-coréen "demeurait l'une des principales préoccupations de l'AIEA", selon un communiqué du ministère.

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho Hyun a, pour sa part, affirmé que Séoul travaillait à "mettre fin à l'hostilité et à la confrontation" avec le Nord, afin de promouvoir une coexistence pacifique et un développement partagé sur la péninsule.

Par ailleurs, de hauts responsables des marines sud-coréenne, américaine et japonaise se sont réunis, mercredi à Séoul, pour des discussions sur la sécurité maritime, visant à dissuader les menaces croissantes liées aux programmes nucléaire et balistique nord-coréens, a indiqué la marine sud-coréenne.



AFP