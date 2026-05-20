Les Etats-Unis appellent les Cubains à choisir "une nouvelle voie"

Les Etats-Unis ont appelé mercredi les Cubains à choisir "une nouvelle voie", le jour où l'ex-président communiste Raul Castro doit être inculpé par la justice américaine.

Dans un message vidéo en espagnol adressé à la population cubaine, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a accusé les dirigeants communistes de vol, de corruption et de répression.

Ce message, diffusé sur les réseaux sociaux, a été publié alors que le ministère américain de la Justice doit annoncer mercredi l'inculpation de l'ex-président cubain, âgé de 94 ans.

"Le président Trump propose une nouvelle voie entre les Etats-Unis et un nouveau Cuba (...) où vous avez véritablement la possibilité de choisir qui gouverne votre pays et de voter pour le remplacer s'il ne fait pas bien son travail", a déclaré M. Rubio dans ce message qui s'apparente à un appel à l'insurrection.

"Aujourd'hui, Cuba n'est pas contrôlé par une quelconque +révolution+, Cuba est contrôlé par Gaesa", a-t-il poursuivi, faisant référence à ce conglomérat d'entreprises qui possède, selon lui, "18 milliards de dollars d'actifs et contrôle 70% de l'économie cubaine".

"Ils tirent profit des hôtels, du bâtiment, des banques, des magasins et même de l'argent que vos proches vous envoient depuis les Etats-Unis: tout, absolument tout, passe entre leurs mains", a-t-il dit.

Le secrétaire d'Etat américain a renouvelé l'offre d'une aide américaine de 100 millions de dollars, qui serait distribuée via des organisations caritatives.

Le chargé d'affaires américain à La Havane, Mike Hammer, a discuté lundi avec des représentants du ministère cubain des Affaires étrangères de cette offre, a assuré mardi un responsable américain.

- Détournement -

Cet appel survient dans un contexte de fortes tensions entre Washington et La Havane et de crise économique et énergétique dans l'île caribéenne, qui subit d'interminables coupures d'électricité en raison du blocus pétrolier américain.

Après avoir capturé en janvier le président vénézuélien Nicolas Maduro, qui est en détention aux Etats-Unis, l'administration Trump s'emploie à mettre une pression maximale sur Cuba dans l'espoir d'un changement de régime dans l'île située à quelque 145 kilomètres des côtes de Floride.

Le message de M. Rubio a été adressé le jour de l'indépendance de Cuba, le 20 mai 1902, après la guerre avec l'Espagne, que les autorités cubaines ne reconnaissent toutefois pas, préférant célébrer le début de la révolution en octobre 1868.

"Intervention, ingérence, spoliation, frustration. Voilà ce que signifie le 20 mai dans l'histoire de #Cuba", a écrit le président cubain, Miguel Diaz-Canel, sur X sans faire directement allusion au message de M. Rubio.

Selon ce dernier, lui-même d'origine cubaine et farouche opposant à La Havane, "si vous êtes contraints de passer 22 heures par jour sans électricité, ce n'est pas à cause d'un +blocus+ pétrolier imposé par les Etats-Unis".

"La véritable raison pour laquelle vous manquez d'électricité, de carburant et de nourriture, c'est que ceux qui contrôlent votre pays ont détourné des milliards de dollars, sans qu'aucune somme n'ait été utilisée pour venir en aide à la population", a-t-il dit.

Outre l'embargo américain en vigueur depuis 1962, Washington impose à l'île depuis janvier un blocus pétrolier total, ayant autorisé l'arrivée d'un seul pétrolier russe.

Une inculpation de Raul Castro constituerait un rebondissement spectaculaire dans le cadre des relations entre les Etats-Unis et Cuba, ennemis historiques.

D'après des médias américains, son inculpation à Miami serait fondée sur une affaire remontant à 1996, lorsque deux avions civils pilotés par des opposants à Fidel Castro avaient été abattus. Raul Castro était à l'époque ministre de la Défense.

Raul Castro, qui a succédé à son frère Fidel à la présidence de Cuba, a opéré un rapprochement historique en 2015 avec les Etats-Unis sous la présidence de Barack Obama, que Donald Trump a ensuite remis en cause.

AFP