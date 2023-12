Les Houthis du Yémen déterminés à poursuivre leurs attaques en mer Rouge

Les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont déclaré mardi qu'ils ne cesseraient pas leurs attaques contre les navires marchands en mer Rouge, malgré l'annonce par les Etats-Unis de la création d'une nouvelle force de protection maritime.

"Même si l'Amérique mobilise le monde entier, nos opérations militaires ne s'arrêteront pas (...) quels que soient les sacrifices que cela nous coûte", a déclaré Mohammed al-Bukhaiti, un haut responsable des Houthis, sur le réseau social X.Il a ajouté que ces attaques s'arrêteraient seulement "si Israël cesse ses crimes et que la nourriture, les médicaments et le carburant parviennent à la population assiégée", de la bande de Gaza.M. Bukhaiti réagissait à l'annonce lundi par le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, de la création d'une coalition de dix pays pour mettre fin aux attaques de missiles et de drones des Houthis contre les navires transitant par la mer Rouge.Le principal porte-parole des Houthis, Mohammed Abdelsalam, a abondé dans le même sens, affirmant sur X que les rebelles yéménites agissaient en "solidarité avec le peuple palestinien et contre le blocus de (la bande de) Gaza"."Ce n'est ni une démonstration de force ni un défi lancé à quiconque", a-t-il assuré, ajoutant que "l'alliance formée est destinée à protéger Israël"."Les peuples de la région ont le droit de soutenir le peuple palestinien (...) tout comme l'Amérique qui s'est arrogée le droit de soutenir Israël", a-t-il encore dit.- Alliance de dix pays -"L'escalade récente des attaques irresponsables des Houthis en provenance du Yémen menace la libre circulation du commerce, met en danger la vie de marins innocents et contrevient au droit international", a déclaré lundi le chef du Pentagone."C'est pourquoi aujourd'hui j'annonce l'établissement de l'opération Prosperity Guardian", a-t-il ajouté. Cette alliance comprend les Etats-Unis, le Royaume-Uni, Bahreïn, le Canada, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, les Seychelles et l'Espagne, a précisé M. Austin.Cette coalition a organisé sa première visio-conférence, a indiqué mardi à l'AFP le ministère français des Armées. La réunion s'est déroulée "ce matin, au niveau des services", a indiqué le ministère sans préciser le nombre de représentants ni les conclusions des discussions.Un porte-parole de l'état-major des Armées a par ailleurs indiqué que la France n'avait pas à ce stade prévu d'envoyer de moyens supplémentaires dans la région. La frégate multi-missions (FREMM) Languedoc "est déjà sur place et c'est un moyen associé", a-t-il précisé.Les rebelles du Yémen ont lancé une série d'attaques de drones et de missiles contre des navires en mer Rouge, en riposte aux bombardements israéliens de la bande de Gaza.Lundi, ils ont revendiqué l'attaque de deux navires en mer Rouge.- Navires réorientés -Des géants du transport maritime ont déserté le point d'entrée ou de sortie de la mer Rouge, le détroit stratégique de Bab al-Mandeb, qui sépare la péninsule arabique de l'Afrique, et par lequel transite 40% du commerce mondial.Parmi ces géants, le Danois Maersk a indiqué mardi qu'"après avoir suivi de près l'évolution de la situation", il a décidé pour des raisons de sécurité que tous les navires mis en pause et qui devaient traverser la mer Rouge seraient désormais redirigés autour de l'Afrique via le cap de Bonne Espérance.La compagnie a estimé à 20 le nombre de ses navires concernés, dont la moitié attendait à l'est du golfe d'Aden et le reste au sud de Suez en mer Rouge ou au nord de Suez en mer Méditerranée.La mer Rouge est une "autoroute de la mer" reliant la Méditerranée à l'océan Indien, et donc l'Europe à l'Asie. Environ 20.000 navires transitent chaque année par le canal de Suez, autre porte d'entrée et de sortie des navires passant par la mer Rouge.