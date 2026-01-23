Les lunettes de soleil d'Emmanuel Macron font fureur

Le sujet est sur toutes les lèvres. Pas qu'en France non, mais partout en Europe. Sous couvert d'un problème de santé bénin, Emmanuel Macron a semble-t-il pris goût à ses lunettes de soleil façon Top gun. Alors qu'une réception était organisée à l’Élysée, le président de la République s'est affiché une nouvelle fois avec sa monture de marque française. Depuis, le fabricant desdites lunettes croule sous les appels.

Sur une photo publiée sur les réseaux sociaux, on le voit à côté de Gims. Regardez.

Les verres bleutés cerclés d'or sortent de la "Maison Henry Jullien", basée dans le Jura. Selon France 3 Régions, l'entreprise est débordée d'appels à la suite de l'apparition de Macron à Davos.

🕶️🇫🇷 In case you were wondering, the sunglasses that French President Emmanuel Macron wore during his World Economic Forum address in #Davos - from Henry Jullien - will set you back €659 pic.twitter.com/FCwIRtoZWf — Jack Quann (@jqbilbao) January 22, 2026

Dans de nombreux pays, la presse a choisi d'illustrer sa Une avec la photo du président français derrière ses verres bleutés, souligne Le Parisien.

Le président de la République est apparu pour la première fois avec ses lunettes le 15 janvier dernier. En introduction de ses vœux aux armées pour l'année 2026, il avait tenu à rassurer sur le "caractère inesthétique" de son œil droit, taché de sang.

www.imazpress.com/[email protected]