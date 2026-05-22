Liban: dix morts dans des frappes israéliennes dans le sud

Au moins dix personnes, dont six secouristes et une fillette, ont été tuées vendredi dans une série de frappes israéliennes dans le sud du Liban, selon le ministère libanais de la Santé, en dépit du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah pro-iranien.

Dans la nuit de vendredi à samedi, deux nouvelles frappes ont touché des bâtiments dans la ville de Tyr, peu après un avertissement émis par l'armée israélienne.Un correspondant de l'AFP a entendu deux explosions au moment où un immeuble situé aux abords de cette ville du sud du Liban a été touché puis a vu des flammes et de la fumée s'élever du site. Peu après, une seconde explosion a été entendue dans la ville et une colonne de fumée s'élevait depuis le lieu de la frappe.L'armée israélienne a affirmé que les deux immeubles étaient "utilisés" par le mouvement pro-iranien Hezbollah. Après l'avertissement israélien, un correspondant de l'AFP dans la ville a vu des secouristes et des policiers exhorter les habitants concernés à quitter les lieux, à l'aide de haut-parleurs. Des embouteillages se sont également formés alors que les habitants tentaient de fuir.Plus tôt vendredi, une frappe sur le village de Deir Qanoune al-Nahr, dans la région de Tyr, a tué six personnes, dont deux secouristes affiliés au mouvement chiite Amal, allié du Hezbollah, ainsi qu'une fillette syrienne, selon les autorités.L'un des secouristes tués travaillait également comme photographe indépendant.Vendredi soir, Israël a en outre mené cinq attaques aériennes dans la zone de Nabi Sreij, dans l'est du Liban, selon l'Agence nationale d'information libanaise (ANI). Depuis l'entrée en vigueur le 17 avril du cessez-le-feu, cette région avait été épargnée par les bombardements.- "Lutte contre l'occupation" -Dans la nuit précédente, une autre frappe avait visé la localité de Hanaouay, près de Tyr, tuant quatre secouristes affiliés au Hezbollah, toujours d'après le ministère.L'armée israélienne a également annoncé vendredi avoir tué deux hommes dans une frappe dans le sud du Liban, près de sa frontière.Il s'agissait d'"individus armés qui se déplaçaient de façon suspecte à quelques centaines de mètres du territoire israélien", a-t-elle affirmé sur Telegram.Le mouvement pro-iranien a annoncé de son côté avoir visé des troupes et des positions israéliennes sur le territoire libanais et près de la frontière dans le nord d'Israël.Le Hezbollah reste résolu "dans sa lutte contre l'occupation et l'agression criminelle dont notre pays est victime", a commenté Mohammad Raad, chef du groupe parlementaire du Hezbollah, dans un message adressé à son mouvement.Les sirènes ont retenti dans le nord d'Israël, où l'armée a dit avoir "intercepté deux cibles aériennes suspectes lancées depuis le Liban", évoquant aussi "plusieurs impacts" sur son sol dans la zone frontalière.Les frappes israéliennes ont coûté la vie à 3.111 personnes au Liban depuis le début des hostilités le 2 mars, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé libanais.De son côté, Israël déplore la mort de 22 soldats.Le Liban a été plongé dans la guerre le 2 mars, lorsque le Hezbollah a lancé une attaque sur Israël pour venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei.