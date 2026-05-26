Liban : Israël appelle à évacuer la ville de Nabatiyé dans le sud

Israël a appelé mardi pour la première fois les habitants de Nabatiyé dans le sud du Liban à évacuer toute la ville, le Hezbollah pro-iranien disant avoir fait barrage à l'avancée des forces israéliennes dans une localité voisine.

Cet avertissement intervient au lendemain de la menace du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'intensifier les frappes pour "écraser" le Hezbollah, alors que les chances d'un accord rapide entre les Etats-Unis et l'Iran semblent s'amenuiser.

"Vous devez évacuer vos maisons immédiatement et vous déplacer au nord de la rivière Zahrani", a indiqué sur X un porte-parole militaire arabophone, Avichay Adraee, en s'adressant aux habitants de Nabatiyé, la grande ville du sud.

Désertée par une grande partie de ses habitants depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah le 2 mars, la ville continue d'être pilonnée malgré la trêve entrée en vigueur le 17 avril.

Dans le même temps, de nouvelles frappes israéliennes ont visé plusieurs localités du sud, dont la région de Tyr, selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).

La veille, des ordres d'évacuation pour Tyr avaient provoqué la panique et un mouvement d'exode parmi les habitants encore présents dans la ville millénaire, d'après un correspondant de l'AFP.

Des bombardements ont également eu lundi soir sur l'est du Liban, notamment la ville de Machghara, selon l'Ani.

L'armée israélienne a indiqué avoir frappé dans la nuit plus de 100 cibles du Hezbollah dans la vallée de la Békaa (est) et dans le sud.

- "Intensifier la puissance" -

De son côté, le Hezbollah a annoncé que ses combattants avaient fait barrage mardi à "une force israélienne (...) qui avançait en direction de Zaoutar", village surplombant Nabatiyé, situé à une dizaine de kilomètres de la frontière.

Le groupe a dit avoir eu recours notamment à "des obus et drones d'attaques", ajoutant que les "combats directs" se poursuivaient dans la zone.

La formation pro-iranienne avait par ailleurs annoncé lundi soir des attaques contre des objectifs militaires dans le nord d'Israël.

"Nous allons intensifier les coups, en intensifier la puissance et nous allons écraser" le Hezbollah, a averti lundi soir Benjamin Netanyahu.

"Pour chaque drone explosif, dix immeubles doivent tomber à Beyrouth", a estimé pour sa part le ministre des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich.

Malgré la trêve, Israël poursuit ses frappes et opérations au Liban en disant viser le Hezbollah et son infrastructure.

Les frappes israéliennes ont fait au moins 3.185 morts depuis le début du conflit début mars, selon le dernier bilan du ministère de la Santé publié lundi.

AFP