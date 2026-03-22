Liban : Israël frappe un pont dans le sud, le président craint une "invasion terrestre"

L'armée israélienne a frappé dimanche, dans le cadre d'une série de raids contre le Hezbollah, un pont utilisé selon elle par le mouvement pro-iranien, faisant craindre au président libanais une "invasion terrestre".

Des images de l'AFP montrent de la fumée s'élever après l'attaque contre le pont de Qasmiyeh, situé sur la principale route côtière reliant la région de Tyr au reste du pays.

Le président libanais Joseph Aoun a aussitôt "condamné le ciblage et la destruction par Israël d'infrastructures et d'installations vitales".

"Ces attaques représentent une escalade dangereuse et une violation flagrante de la souveraineté du Liban, et sont considérées comme un prélude à une invasion terrestre", a-t-il estimé dans un communiqué.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait annoncé plus tôt avoir ordonné à l'armée de "détruire immédiatement tous les ponts au-dessus du fleuve Litani qui servent à des activités terroristes, afin d'empêcher le passage (...) du Hezbollah et d'armes vers le sud".

L'armée israélienne avait déjà indiqué mercredi avoir détruit deux ponts sur le fleuve, qui traverse le Liban à une trentaine de kilomètres de la frontière avec Israël, dans le cadre de son offensive contre le Hezbollah.

Plus tôt dimanche, les secours israéliens avaient fait état de la mort d'une personne, tuée par une roquette tirée depuis le Liban dans le nord, où le groupe chiite Hezbollah revendique avoir ciblé des soldats.

Il s'agit de la première victime civile sur la frontière nord du pays, depuis le début de la guerre entre le mouvement libanais et Israël début mars.

"Deux véhicules se sont entièrement embrasés après un impact direct dans le kibboutz de Misgav Am: les pompiers ont dégagé une victime décédée sur les lieux", ont précisé leurs services dans cette région.

Selon les médias, notamment le correspondant militaire du Times of Israël, le projectile à l'origine de l'incident serait un missile anti-char.

Le 8 mars, deux soldats israéliens avaient été tués par des tirs du Hezbollah dans le sud du Liban, tout près de la frontière.

- Représailles massives -

Le Hezbollah a revendiqué dans un communiqué avoir ciblé dimanche "un rassemblement de soldats ennemis israéliens" à Misgav Am avec "une salve de roquettes", dans une série d'attaques contre des troupes dans le nord d'Israël et le sud du Liban.

Le mouvement chiite est entré dans la guerre au Moyen-Orient le 2 mars pour venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué au premier jour des frappes israaélo-américaines sur Téhéran.

Depuis, Israël mène des représailles massives à travers une vaste campagne de frappes aériennes sur le Liban et d'avancées terrestres dans une zone tampon le long de la frontière, qui ont fait un millier de morts et plus d'un million de déplacés.

Selon Israël Katz, l'armée va aussi "accélérer la destruction des maisons libanaises dans les villages de contact" à la frontière, "afin de contrer les menaces qui pèsent sur les communautés israéliennes".

Dimanche, l'agence de presse officielle libanaise Ani a rapporté plusieurs frappes israéliennes dans le sud du Liban, notamment dans la localité stratégique de Khiam et la ville côtière de Naqoura, et dans la vallée de la Bekaa (est).

Des combats au sol ont opposé samedi les combattants du Hezbollah aux soldats israéliens à Naqoura et Khiam, selon le mouvement islamiste.

L'armée israélienne a déclaré avoir tué le "commandant des forces spéciales de la Force Radwan du Hezbollah", en référence à l'unité d'élite du groupe.



AFP