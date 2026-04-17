Ligue 1 : Lens en quête d'un rebond pour réussir sa fin de saison

Après la correction reçue dans le derby du Nord, Lens est distancé dans la course au titre et doit se reprendre face à Toulouse vendredi (20h45) en Ligue 1, avant-goût de la demi-finale de Coupe de France entre les deux clubs.

Les Sang et Or ont-ils perdu plus qu'un match au stade Pierre-Mauroy? Humiliés 3-0, les Lensois (2e, 59 points) semblent lâchés par le Paris Saint-Germain (63 pts) qui a un match à jouer en plus qu'eux, contre le relégable Nantes.

Pire, leur avance dans la course à la Ligue des champions s'est réduite. En pleine forme, le Losc n'est qu'à six points (3e, 53 pts), devant Marseille (4e, 52 pts) et Lyon (5e, 51 pts) avant cette 30e journée de championnat, même si ces trois clubs ont joué un match de plus que le Racing.

Au-delà des points, le revers à Lille a fait apparaître quelques craquelures dans le groupe lensois, jusqu'à présent si compact. À plusieurs reprises ces derniers jours, l'entraîneur Pierre Sage a laissé entendre qu'il n'était pas satisfait de certains joueurs, sans les nommer.

- "Des choses nuisent à l'équipe" -

Avec effet? "Pour l'instant, oui, répond le Jurassien. L'important, c'est que ça ait des effets dans le match de vendredi et dans celui qui aura lieu mardi (en demi-finale de Coupe de France, NDLR)."

"Effectivement, j'ai pointé du doigt des joueurs, poursuit-il. Ça fait aussi partie de mes fonctions. Je me suis entretenu avec certains. Il y a des choses qui nuisent à l'équipe et on ne peut pas mettre l'équipe en péril. Mais ce n'est pas grave. On a mis un pansement sur la plaie et on est en phase de cicatrisation."

La réception de Toulouse (10e, 37 pts), qui vient d'enchaîner deux lourds revers face au PSG (3-1) puis Lille (4-0) doit donc montrer que le patient lensois est remis. Des doutes subsistent toujours en défense, où Samson Baidoo et Ruben Aguilar, blessés depuis plusieurs semaines, "peuvent intégrer le groupe", selon Pierre Sage. Si ce n'est pas Baidoo, Arthur Masuaku a des chances de faire partie de la défense à trois, décalant ainsi Malang Sarr et Ismaëlo Ganiou, et repoussant sur le banc Nidal Celik, qui a montré ses limites.

Ce match est le premier d'une inhabituelle double confrontation face au TFC, la deuxième en demi-finale de la Coupe de France, toujours à Bollaert, mardi (21h10).

- Huit jours cruciaux -

Le club du bassin minier ira ensuite à Brest vendredi prochain, son troisième match en huit jours, après deux semaines sans match officiel, conséquence du report du choc face au PSG. Cette huitaine déterminera la fin de saison d'un club jusqu'à présent bien au-delà de tous pronostics.

"On aime ce genre de moment dans une saison, souligne le gardien Robin Risser.

Cela fait maintenant plus de 200 jours qu'on est ensemble quotidiennement, on a envie de se récompenser (...) par une qualification en Ligue des Champions rapidement et par une qualification en finale de la Coupe de France."

Une fois l'Europe acquise, Lens pourra se concentrer sur son objectif principal: remporter pour la première fois la Coupe de France pour "rentrer dans l'histoire de ce club", comme l'explique Robin Risser, avec une éventuelle finale prenable contre Nice ou Strasbourg.

Mais pour cela, le groupe artésien, "très peu expérimenté dans le fait de gagner", selon Pierre Sage, doit franchir un nouveau palier. "Il y a une différence entre les compétiteurs et les champions, et actuellement on est justement à la frontière entre ces deux statuts, affirme-t-il. J'espère qu'on va vite mettre en pratique tous les us et coutumes nécessaires pour devenir des champions et ne pas rester des compétiteurs."

AFP