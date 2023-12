Ligue 1: les Olympiques dos au mur, le PSG veut distancer Nice

L'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille, géants endormis du foot français, doivent se réveiller respectivement samedi à Lens et dimanche contre Rennes: l'un pour enfin enclencher sa mission maintien en Ligue 1, l'autre pour se raccrocher au wagon des "Européens".

En haut du classement, le PSG (1er, 30 pts) se rend au Havre pour espérer distancer Nice (2e, 29 pts) qui se déplace à Nantes pour cette 14e journée.. Le match: Lens-Lyon, en quête de rebondCe sont deux blessés qui tenteront de panser leurs plaies samedi à 17h00: le RC Lens, écrasé 6-0 par Arsenal à Londres mercredi, doit retrouver des couleurs dans son stade Bollaert et poursuivre sa remontée au classement.Lyon, de son côté, n'en finit plus de sombrer dans la crise. Après sa défaite à domicile contre Lille, l'OL reste bon dernier du championnat avec sept points - à cinq unités du premier non relégable Toulouse.Conséquence de ces mauvais résultats, deux mois et demi seulement après son arrivée, l'entraîneur Fabio Grosso a été mis à pied jeudi. Le directeur du centre de formation Pierre Sage assurera un intérim avant l'arrivée d'un troisième coach cette saison - Grosso avait remplacé Laurent Blanc.Après sa lourde défaite en Ligue des champions, Lens (6e, 19 pts) a l'occasion de rebondir en L1. L'objectif: revenir sur Reims (5e, 20 pts) qui accueille vendredi Strasbourg, et sur le voisin Lille (4e, 23 pts) qui reçoit Metz dimanche.L'OL va enchaîner pour sa part deux déplacements très compliqués, à Lens donc puis mercredi à Marseille pour le match reporté OM-OL, qui avait été annulé en raison du caillassage des cars lyonnais et de la blessure de l'entraîneur Fabio Grosso.Avant cela, l'OM affronte le nouveau Stade Rennais de Julien Stéphan pour espérer renouer avec la victoire - son dernier succès en L1 remontant au 8 octobre contre le Havre.. Le joueur: Marcin BulkaMeilleure défense de Ligue 1, Nice et son gardien Marcin Bulka n'ont pris que quatre buts en 13 matches, dont deux du meilleur joueur de France, Kylian Mbappé. Grâce à leur défense de fer, les Aiglons sont deuxièmes à un petit point du PSG et ont cinq points d'avance sur Monaco, 3e.C'est d'ailleurs le PSG, lors de la victoire niçoise au Parc des Princes, qui a inscrit le dernier but pris par Bulka en championnat, le 15 septembre. Depuis, Nice a joué huit matches sans prendre le moindre but, soit 720 minutes sans compter le temps additionnel.Pour sa première saison dans la peau du N.1, Bulka a en vue le record absolu d'invincibilité détenu par Gaëtan Huard. Le gardien de Bordeaux avait passé, entre décembre 1992 et avril 1993, plus de 13 matches (1.176 minutes) sans ramasser le ballon au fond des filets.Nice trouvera sur sa route samedi soir (21h00) le FC Nantes, pour la première du nouvel entraîneur nantais Jocelyn Gourvennec.. Le chiffre: 8 contre 14Depuis le début de saison, Randal Kolo Muani a marqué 3 fois en L1, Gonçalo Ramos également, et Marco Asensio a inscrit deux buts. Ce qui fait, pour les trois numéros 9 du PSG, un total de huit buts en treize matches: bien loin des 14 de Kylian Mbappé, meilleur buteur du championnat.Sur les 34 buts inscrits par les Parisiens, le ratio marqué par les attaquants centraux paraît bien faible. Plusieurs éléments peuvent l'expliquer: d'abord l'omniprésence de Kylian Mbappé. Après les départs de Messi et Neymar, Luis Enrique s'appuie en priorité sur "Kyky" et la star le lui rend bien.Ensuite, les trois N.9 qui se succèdent depuis 13 journées à la pointe de l'attaque parisienne sont tous des recrues. Charge à eux de prendre leurs marques dans ce championnat qu'ils découvrent (ou redécouvre pour l'ancien Nantais "RKM").Asensio a, des trois, le meilleur ratio: deux buts en trois apparitions, avant sa blessure qui l'a écarté des terrains depuis mi-septembre. Il pourrait faire son retour au Havre. Ramos a le moins bon, avec douze apparitions contre huit pour Kolo Muani. Mais les deux ont marqué lors du dernier match contre Monaco (5-2).