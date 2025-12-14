À la une de ce lundi : du lithium sous le sapin, la santé "moins bonne" des réunionnais, un Français tué à Sydney, hand en bronze, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 15 décembre 2025 : - Des cadeaux au lithium sous le sapin : jouets, trottinettes, téléphones... attention aux risques d'incendies - Diabète, hypertension, dépression... la santé des réunionnais perçue déclarée comme "moins que bonne" - Une attaque "terroriste" et "antisémite" fait 15 morts sur une plage de Sydney, un Français parmi les victimes - Hand : les Bleues repartent en bronze du Mondial - Trois-Bassins : deux pilotes de motos contrôles en excès de vitesse, un autre conduisait sous stupéfiants - La pa Météo France i di, sé zot i di - Matante Rosina pressent un début de semaine en pluie et en tonnerre (Photo www.imazpress.com)

Vélo, trottinettes, smartphones, jouets… De nombreux objets du quotidien sont équipés de batteries au lithium. À l'approche des fêtes, ces cadeaux risquent de se retrouver sous le sapin. Objets potentiellement inflammables, il est important de rappeler que leur utilisation n’est pas sans risques. La voiture électrique n'est pas non plus épargnée de ces recommandations.

Selon le baromètre santé de Santé publique France, publié ce jeudi 11 décembre 2025, la santé des réunionnais est parmi les moins favorables comparée aux régions de la France hexagonale. Entre prévalence du diabète et de l’hypertension artérielle qui reste élevée, la santé mentale qui demeure également une priorité. Cette étude révèle des besoins importants en prévention et en promotion de la santé. Des progrès restent à accomplir, notamment sur l’adhésion à la vaccination. Cette étude révèle des besoins importants en prévention et en promotion de la santé.

Deux hommes ont ouvert le feu dimanche sur la foule qui célébrait la fête juive de Hanouka sur la célèbre plage de Bondi à Sydney, en Australie, faisant 15 morts et 40 blessés, dans un acte "terroriste" et "antisémite" selon les autorités. Un Français a été tué dans l'attaque contre des juifs perpétrée sur la plage de Bondi à Sydney, en Australie, a annoncé ce dimanche 14 décembre le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

L'équipe de France féminine de handball est parvenue à décrocher la médaille de bronze du Mondial dimanche en battant les Pays-Bas (33-31) qui, devant leur public à Rotterdam, l'ont poussée en prolongation à quatre secondes de la fin.

Le samedi 13 décembre 2025, dans le cadre des contrôles renforcés des 2 roues motorisés, surreprésentés dans les accidents graves, la brigade motorisée de Saint-Paul a relevé deux grands excès de vitesse à Trois Bassins ainsi qu'une conduite sous stupéfiants. La police, elle, a relevé 146 infractions.

Ce lundi 15 décembre 2025, Matante Rosina soulève la case n°15 de son calendrier de l’avent et découvre un petit pot de curcuma de la Plaine des Grègues. De quoi mettre du soleil dans son cari… parce que dans le ciel, le soleil est absent. En ouvrant ses volets, elle sent que la journée va se gâter. L’air est lourd et d’après Matante Rosina, la pluie va s’inviter un peu partout dès la matinée. L’orage pourrait aussi gronder dans l’après-midi.