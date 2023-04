Ligue des champions: le Real Madrid et l'AC Milan dans le dernier carré

Le Real Madrid, tenant du titre, a écarté Chelsea (2-0, comme à l'aller) pour accéder aux demi-finales de la Ligue des champions, un niveau que l'AC Milan retrouve après seize ans d'absence grâce à son match nul 1-1 à Naples, mardi (1-0 à l'aller).

Dans le dernier carré, un choc se profile entre le Real de Karim Benzema et Manchester City, impérial contre le Bayern (3-0) avant le retour, mercredi à Munich. Et un derby de Milan se dessine si l'Inter ne se fait pas surprendre par Benfica (2-0 à l'aller) à San Siro.L'AC Milan a rempli sa part du contrat, en attendant, après avoir gardé la tête froide dans le volcanique stade Diego-Maradona de Naples, hôte d'un quart de finale de C1 pour la première fois de son histoire.Les Rouge et Noir ont souffert d'entrée, comme étouffés par le pressing du Napoli, mais ils ont su faire le dos rond et ont procédé en contre, avant de trouver la faille par Olivier Giroud (43e, 1-0).Le nom du Français apparait au tableau d'affichage, pour la cinquième fois cette saison en Ligue des champions, mais son but porte le sceau de Rafael Leão, passeur décisif après un superbe raid solitaire lancé depuis son propre camp.- Penalties manqués -Le jeune attaquant portugais a obtenu plus tôt un penalty, raté par Giroud (22e) devant Alex Meret, le gardien napolitain également auteur d'un arrêt salvateur devant "Olive", de la jambe (28e).Naples a aussi gâché un pénalty par Khvicha Kvaratskhelia (82e). Ou, plutôt: le gardien français Mike Maignan, expert en la matière, l'a arrêté.La ferveur des tifosi n'a pas suffi au Napoli, ni le retour de l'attaquant vedette Victor Osimhen, forfait à l'aller, buteur en toute fin de match (90e+3), en vain.Les Azzurri, privés de André Franck Anguissa et Kim Min-jae, suspendus, ont aussi joué de malchance avec les blessures de Mario Rui et Matteo Politano en première période.L'AC Milan, quatrième de Serie A devant l'Inter, retrouve les demi-finales de la grande coupe d'Europe pour la première fois depuis 2007, l'année de son dernier titre.Pour le Real Madrid, club le plus titré de la compétition (14 titres), c'est une habitude. La "Maison blanche" accède au dernier carré pour la troisième fois d'affilée, pour la onzième fois depuis la saison 2010/11.Le champion en titre, bousculé à Stamford Bridge, a réussi à assommer le club anglais avec un doublé fatal de Rodrygo (58e, 80e), reproduisant le score du match aller au Bernabeu.Les "Blues", en crise, auraient pu faire douter les Espagnols mais ni N'Golo Kanté, avec sa reprise du gauche manquée (11e), ni Marc Cucurella, avec son tir à bout portant repoussé par Thibaut Courtois (45e+1), n'ont trouvé la faille.Pour Chelsea, sacré en 2021, c'est le dernier rayon de soleil d'une saison ratée qui a disparu mardi. La quatrième défaite depuis le retour de Frank Lampard sur le banc sonne comme un échec retentissant pour les propriétaires américains, ultra-dépensiers mais sortis de la C1 et loin des places européennes en championnat.