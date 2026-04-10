Loi sur le 1er mai : les députés approuvent une motion de rejet et renvoient le texte en commission

Les députés ont approuvé ce vendredi 10 avril dans la matinée une motion de rejet préalable du texte autorisant le travail de certains salariés le 1er-Mai, déposée par les macronistes pour éviter "l’obstruction" et accélérer son parcours législatif.

Cette motion de rejet tactique des macronistes sur leur propre texte a été adoptée par 120 voix contre 105. La gauche et le Modem s'y sont opposés, contre le reste de l'hémicycle, des macronistes jusqu'au Rassemblement national.

Adoptée au Sénat à l'été 2025, la proposition de loi portée par les sénateurs centristes et soutenue par l'exécutif vise à permettre à certains salariés de travailler le 1er-Mai, jour historiquement férié et chômé symbole des luttes sociales. Les groupes de gauche et la CGT ont dénoncé cette tactique.

"La macronie, la droite et l'extrême droite veulent nous voler le 1er-Mai. Par un 49.3 parlementaire, ils passent en force pour mettre 1,5 million de personnes au travail le seul jour férié et chômé", a critiqué Mathilde Panot, cheffe de file des députés LFI à l'Assemblée nationale. Le député Stéphane Peu (Gauche démocrate et républicaine) a lui dénoncé une "négation du Parlement".

Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a dénoncé "un coup de poignard dans le dos des millions de travailleurs". Ce vote a pour effet d'envoyer directement le texte devant une commission mixte entre les députés et les sénateurs. Ses soutiens espèrent que le texte puisse s'appliquer d'ici le 1er mai 2026.

AFP