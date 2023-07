Macron auprès de policiers parisiens après plusieurs nuits d'émeutes

Emmanuel Macron s'est rendu lundi soir dans une caserne de policiers de Paris pour leur apporter son "soutien" après plusieurs nuits d'émeutes qui ont mobilisé d'imposants moyens des forces de l'ordre, a-t-on appris auprès de l'Elysée.

Le président s'est rendu avec son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à la caserne Bessières, dans le XVIIe arrondissements de la capitale, qui accueille les effectifs de la BAC (Brigade anti-criminalité) de nuit et de compagnies départementales d'intervention.Ce déplacement n'avait pas été annoncé par la présidence.Le chef de l'Etat a échangé avec des membres des forces de police, de la gendarmerie, des CRS, des membres de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention), des pompiers, selon son entourage. "Il a tenu à être présent à leur côté" pour "les remercier de leur mobilisation ces derniers jours et les assurer de son soutien", a-t-on ajouté de même source.C'est sa première sortie sur le terrain depuis la mort de Nahel, 17 ans, tué mardi dernier à Nanterre par un policier après avoir refusé d'obtempérer à un contrôle, et les violences urbaines qui ont suivi pendant plusieurs nuits.Emmanuel Macron a dû reporter sine die une visite d'Etat en Allemagne, où il aurait dû se trouver ce lundi.La nuit dernière a été marquée par un calme relatif et l'exécutif espère confirmer ce retour au calme.