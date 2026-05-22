Macron va annoncer 1,55 milliard d'euros de plus pour le quantique et les semi-conducteurs

Emmanuel Macron va annoncer vendredi une enveloppe supplémentaire d'un milliard d'euros pour le plan quantique du gouvernement, issus du programme d'investissements France 2030, face à "l'accélération" des Etats-Unis et de la Chine dans ces technologies critiques, a fait savoir l'Elysée.

Lors d'un déplacement au "Très Grand Centre de Calcul" du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à Bruyères-le-Châtel, dans l'Essonne, le chef de l'Etat va en outre acter que la France s'engagera à hauteur de 550 millions d'euros dans un futur programme européen pour les semi-conducteurs, cruciaux pour l'intelligence artificielle. Ces fonds proviennent aussi de France 2030.

Ces annonces s'ajoutent d'une part au plan quantique de 1,8 milliard d'euros sur la période 2021-2025, complété en 2024 par 500 millions d'euros via un programme pour accompagner en commande publique le secteur de la défense. Et d'autre part, sur les semi-conducteurs, ils complètent une stratégie nationale lancée en 2022 avec 5,5 milliards d'euros, tous engagements confondus.

Le président de la République doit s'exprimer à la mi-journée en clôture d'un Forum européen sur la puissance de calcul, les sciences et technologies quantiques et les semi-conducteurs. Il aura auparavant visité l'ordinateur quantique photonique Lucy.

Selon son entourage, des annonces d'investissements ou de partenariats seront aussi faites sur place par des acteurs privés de ces filières.

Encore largement expérimentale, la technologie quantique pourrait permettre de résoudre en un temps record des problèmes trop complexes pour les calculateurs actuels et futurs.

Emmanuel Macron doit insister sur la nécessité que cet effort s'inscrive dans une stratégie européenne plus offensive, a dit l'Elysée à des journalistes.

- "Accélération mondiale" -

"On a une accélération mondiale des grands blocs de puissance que sont les Etats-Unis d'une part, et la Chine d'autre part, et donc l'effort national très conséquent qu'on est en train de faire n'a de sens que dans une stratégie" dont "la magnitude est véritablement celle de l'Europe", a estimé une conseillère présidentielle.

"Il faut être beaucoup plus volontariste au niveau européen" dans le cadre du futur budget de l'Union européenne pour 2028-2034 en cours de négociation, a-t-elle ajouté.

A cet égard, le chef de l'Etat plaidera une fois de plus en faveur d'"un emprunt européen pour la recherche, pour l'innovation" dans ces "technologies critiques". Jusqu'ici, les demandes de nouveaux endettements communs formulés par Paris ont buté sur la résistance de plusieurs pays, notamment l'Allemagne.

Enfin, Emmanuel Macron va demander aux organismes de recherche français (CEA, CNRS, INRIA) "de constituer une coalition européenne de recherche et de technologie" avec leurs homologues.

Cette stratégie doit à ses yeux faire la part belle à la "préférence européenne", son cheval de bataille, afin de privilégier, notamment dans les achats publics, des technologies et équipements développés sur le Vieux Continent.

La mobilisation des acteurs français et européens de ces filières doit venir nourrir le message d'Emmanuel Macron en faveur d'une plus grande souveraineté et indépendance de l'Europe sur tous les sujets, dont il veut faire le leitmotiv de sa dernière année au pouvoir.

Il reviendra mardi prochain sur le volet énergétique avec une mobilisation, là aussi, des entreprises en faveur de l'électrification des usages, en complément du plan déjà annoncé par le gouvernement.

Le 1er juin, le président réunira ensuite comme chaque année à Versailles de grands investisseurs étrangers pour Choose France, l'événement dédié à l'attractivité du pays.

Au niveau international, une réunion des ministres du Numérique du G7 est prévue le 29 mai à Paris, en amont du sommet mi-juin à Evian, dans les Alpes françaises, des dirigeants du club réunissant l'Allemagne, le Canada, les Etats-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni.

AFP