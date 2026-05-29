Maine-et-Loire : le corps d’un bébé retrouvé pourrait être celui d’un nourrisson recherché

Le corps d’un bébé a été retrouvé jeudi soir dans la Maine à Angers qui pourrait être celui d’un nourrisson de quatre jours recherché dans le Maine-et-Loire après une tentative de suicide de la mère, a indiqué le procureur de la République de la ville.

"On a découvert le corps d’un enfant qui peut correspondre" au bébé recherché, "mais il est beaucoup trop tôt pour affirmer qu’il s’agit bien de lui. On a encore besoin d’examens médicaux pour le confirmer", a déclaré à l’AFP Éric Bouillard.

"C’est un enfant qui correspond en âge et en corpulence: c’est un bébé de quelques jours qui a été découvert", a ajouté le magistrat, précisant que le nourrisson a été retrouvé par une personne qui faisait du paddle sur la Maine.

Interrogé sur les causes de sa mort, le magistrat a précisé que les examens devraient permettre de déterminer s’il s’agit d’une noyade ou s’il était décédé auparavant.

La mère du nourrisson, qui avait quitté jeudi vers 04H00 son domicile d’Avrillé, près d’Angers, a tenté de se donner la mort en sautant d’un pont à Château-Gontier (Mayenne). "Gravement blessée", elle n’est toutefois pas en danger de mort, selon le procureur jeudi soir.

Le bébé a été "activement recherché" par des policiers, des pompiers et des gendarmes tout au long de la journée de jeudi, selon M. Bouillard, qui avait ouvert une enquête pour "disparition inquiétante".

AFP