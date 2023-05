Manche : il pose un avion de chasse... sur le toit de son immeuble

Il y a quelques jours, les habitants de Donville-les-Bains ont découvert avec stupeur un véritable avion de chasse, installé sur le toit-terrasse d’un immeuble. Une initiative d’un promoteur immobilier local qui fait beaucoup parler.

L'engin, un Jaguar A21, pèse cinq tonnes et mesure 17 mètres de long. L'avion n'a même pas eu besoin d'atterrir sur le toit, il a été déposé à l'aide d'une grue.

[On en parle] Un avion sur le toit d'un immeuble privé à Donville-les-Bains (Manche) ???? !

L'engin - un avion de chasse Jaguar démilitarisé depuis 1996 - a été déposé grâce à une grue par un passionné d'aviation, propriétaire de l'immeuble https://t.co/AVGOKUWSzy #avgeek #Jaguar pic.twitter.com/AP8UGO1ZRD — Laurent Albaret (@laurentalbaret) May 16, 2023

Mais pourquoi un authentique avion de chasse a-t-il été installé sur le toit d’un immeuble en Normandie ? C'est l'œuvre du propriétaire de l'immeuble, David Daligault. "Pour moi, c'est un rêve. C'est aussi une passion et c'est de la conservation du patrimoine. C'est surtout pour ça que je l'ai fait. Il y en a qui achètent des camping-cars à un demi-million pour voyager, on n'est pas là pour se justifier de nos choix et de nos décisions dans la vie", explique le promoteur immobilier au micro de TF1.

Le propriétaire a obtenu, par la direction générale des Armées, un droit de détention.