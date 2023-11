Marche contre l'antisémitisme: Borne dénonce les "postures" de LFI et du RN

Elisabeth Borne a estimé dimanche que "les postures n'ont pas leur place" dans la marche contre l'antisémitisme cet après-midi à Paris, à laquelle elle participera car "ce combat est vital pour notre cohésion nationale".

Cette remarque cible à la fois La France Insoumise (LFI) dont "l'absence parle d'elle-même" et le Rassemblement national (RN) dont "la présence ne trompe personne", a précisé la Première ministre dans un message sur X (ex-Twitter).

Le RN participera à cette grande marche organisée à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, ce qui a suscité la colère des formations de gauche et de la majorité eu égard au passé antisémite du parti cofondé par Jean-Marie Le Pen.

LFI a décidé de boycotter cette manifestation justement en réponse à la présence du RN. Mais le message du parti de la gauche radicale sur l'antisémitisme est brouillé par plusieurs prises de positions jugées ambigües de son leader Jean-Luc Mélenchon.

L'un de ses députés David Guiraud a déclenché une tempête politique samedi en semblant minimiser les massacres commis le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël.

C'est cette attaque d'une cruauté et d'une ampleur sans précédent, puis la riposte militaire israélienne massive sur Gaza, qui ont entraîné une explosion du nombre des actes hostiles aux Juifs en France.

AFP