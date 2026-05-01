Masters 1000 de Madrid: Sinner assomme Fils en demies, Zverev facile contre Blockx

Retour sur terre pour Arthur Fils: en pleine confiance après son titre à Barcelone, le Français de 21 ans a reçu vendredi une leçon de tennis du N.

1 mondial Jannik Sinner, qui l'a battu 6-2, 6-4 en demi-finale du Masters 1000 de Madrid.Pour sa première finale à Madrid dimanche, l'Italien de 24 ans tentera de remporter un 5e titre consécutif en Masters 1000, une première, face à l'Allemand Alexander Zverev (3e), tombeur du Belge Alexander Blockx (69e) 6-2, 7-5.Absent pendant près de huit mois du circuit pour soigner son dos, le 25e joueur mondial a montré depuis deux mois qu'il était de retour en grande forme, avec un titre (Barcelone), une finale (Doha) et deux demi-finales (Miami et Madrid).Sixième au classement de la "Race", il restait sur neuf victoires consécutives sur terre battue et avait l'occasion de se jauger face au meilleur joueur du monde, à moins d'un mois de Roland-Garros, où le double tenant du titre Carlos Alcaraz sera absent."Pour l’instant, j’ai fait de très bons matches contre de très bons adversaires mais pas contre les meilleurs. Je dois jouer plus de matches à ce niveau-là", a commenté Arthur Fils en conférence de presse.Vendredi, il avait de quoi faire avec Jannik Sinner, l'homme fort du moment et lauréat du premier Masters 1000 de la saison sur terre battue, à Monte-Carlo mi-avril.Et, face à ces joueurs du top 5, les statistiques ne plaidaient effectivement pas en la faveur de Fils, qui restait sur cinq défaites (trois contre Carlos Alcaraz et deux contre Alexander Zverev).- "Apprendre de cette défaite" -Dans un court Manolo-Santana plein à craquer, l'Italien de 24 ans a donc montré qu'il y avait encore un monde d'écart puisque le Français de 21 ans ne s'est procuré aucune balle de break.Comme souvent, l'Italien a asphyxié dès l'entame son adversaire au retour et a été récompensé par deux breaks.Visiblement tendu, Fils a lui manqué de justesse au service (39% de réussite au service en première) et dans les échanges (13 fautes directes) dans le premier set.Le Français, qui réintègrera le Top 20 lundi (17e), a retrouvé des couleurs au service dans la deuxième manche, célébrant avec fougue chaque point gagné.Mais il est retombé dans ses travers du premier set lors d'un jeu crucial à 4 partout, au cours duquel il n'a passé aucune première balle.Quand on se rejouera "dans les gros matches, en demies et en finale, j’espère que j’aurais appris de cette défaite", a positivé le Français."Il joue un tennis incroyable, surtout sur cette surface qui est très physique. Il mérite tout ce qu’il a obtenu", a de son côté déclaré Sinner, qui a décroché vendredi sa 27e victoire consécutive en Masters 1000 (deux sets concédés seulement), avec quatre titres à Paris, Indian Wells, Miami et Monte-Carlo.- Sinner, bête noire de Zverev -Il retrouvera sur sa route en finale Alexander Zverev, que l'Italien a battu lors de leurs huit dernières confrontations (9-4 au total), dont trois fois cette saison en demi-finale, à Indian Wells, Miami (dur) et Monte-Carlo (terre battue)."Je suis content de jouer Jannik à nouveau. Le tennis est très simple pour lui en ce moment. J'espère que j'arriverai à rendre les choses un peu plus difficiles", a-t-il souri.L'Allemand de 29 ans défiait vendredi soir le surprenant Alexander Blockx, 21 ans, tombeur de Félix Auger-Aliassime (5e) et du tenant du titre Casper Ruud (15e) lors de la quinzaine.Il s'est montré d'une grande efficacité au service, avec 6 aces et 77% de réussite en première.Zverev a bousculé le Belge sur presque toutes ses mises en jeu mais a eu plus de mal à convertir ses balles de break dans le deuxième set (1/8), sans jamais avoir à en défendre.Une fois le break fait, l'Allemand a serré le jeu au moment de servir pour le match, qu'il a conclu d'un smash rageur en 1h36.