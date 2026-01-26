Mexique : au moins 11 morts et 12 blessés dans une attaque armée sur un terrain de football

Une attaque armée a fait au moins 11 morts et 12 blessés dimanche sur un terrain de football dans l’État mexicain de Guanajuato (centre), l’un des plus violents du pays, où sévissent des groupes criminels organisés, ont indiqué les autorités locales.

L’attaque s’est déroulée dans la ville de Salamanca, dont les autorités ont indiqué rechercher les responsables.

"Les décès de 11 personnes ont été confirmés, dont 10 ont perdu la vie sur place et une autre alors qu’elle recevait des soins médicaux dans un centre hospitalier", ont précisé les autorités, ajoutant que "12 personnes ont été blessées par des tirs d’armes à feu et reçoivent actuellement des soins".

Dans la nuit de samedi, quatre sacs contenant des restes humains avaient été abandonnés dans la même ville.

L’Etat de Guanajuato est un centre industriel abritant des usines d’assemblage automobiles et de nombreuses attractions touristiques, où plusieurs groupes criminels organisés se disputent le trafic de drogue et le vol de carburant, selon les analystes.

Au début de l’année, le gouvernement mexicain de Claudia Sheinbaum a affirmé que le taux d’homicides dans le pays avait atteint en 2025 son niveau le plus bas depuis une décennie.

