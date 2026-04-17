[Vidéo] Mexique : un mineur secouru après 13 jours passés sous terre

Un mineur qui était coincé avec trois de ses collègues dans une mine du nord-ouest du Mexique a été secouru mercredi 8 avril après avoir passé 13 jours sous terre, rapporte BFM TV (Photo d'illustration : AFP)

Les autorités ont indiqué que des plongeurs de l’armée et des équipes de secours avaient atteint Francisco Zapata Nájera après avoir pompé l’eau des galeries inondées de la mine Santa Fe, effondrée le 25 mars. Regardez.

La présidente Claudia Sheinbaum a qualifié le sauvetage d’"incroyable", tandis que des responsables confirmaient la mort de deux autres ouvriers et qu’un mineur avait été extrait vivant un peu plus tôt.

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