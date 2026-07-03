Mondial-2026 : Ronaldo et Portugal survivent à la Croatie, l'Espagne les attend

L'affiche Portugal-Croatie a accouché d'un formidable thriller jeudi, avec dans les premiers rôles Cristiano Ronaldo qui a permis aux siens d'en sortir vainqueurs à l'arraché (2-1), avant un plus gros blockbuster à venir contre l'Espagne en 8e de finale du Mondial.

Plus tôt, une vague "roja" avait déferlé sur Los Angeles: impressionnante collectivement, peut-être enfin libérée après une entame piano, l'Espagne, autre candidate au titre, a surclassé la faible Autriche (3-0).

. Final épique, "Instant classic"

Il a fallu attendre quasiment quinze minutes au-delà du temps réglementaire à Toronto, pour voir Ronaldo, passé par toutes les émotions possibles, enfin exulter avec soulagement au coup de sifflet final. A 41 ans et 147 jours, "CR7" prolonge son aventure en Coupe du monde; au contraire de son ami Luka Modric, 40 ans, avec lequel ils firent les beaux jours du Real Madrid.

Son penalty égalisateur (68e) - 146e but en 232 sélections, le premier dans un match à élimination directe en Coupe du monde - a été déterminant. Et Gonçalo Ramos qui, à sa sortie, a été replacé à la pointe de l'attaque, a été décisif en marquant de la tête le but vainqueur (90+4).

On était pourtant encore loin d'en finir avec les arrêts de jeu, car les Croates, qui avaient ouvert le score par leur autre vieux briscard, Ivan Perisic (53e), et ajouté deux buts invalidés pour hors-jeu, n'ont rien lâché. Mais la VAR les a encore accablés en refusant l'égalisation à Josko Gvardiol (90e+13).

Le final de ce choc, qui n'en avait pas les atours jusqu'à la mi-temps, aura été à couper le souffle. Il faudra aux Portugais, qui ont célébré leur succès non sans rendre hommage à leur ancien coéquipier Diogo Jota, mort il y a un an sur une autoroute d'Espagne, vite le reprendre. Car un plus gros poisson s'approche.

. L'Espagne monte en puissance

Ce gros poisson est rouge et il n'a fait qu'une bouchée des Autrichiens (3-0), à la grande joie du couple de cinéma Javier Bardem/Penelope Cruz et de la star de la pop Rosalia, aperçus en loge VIP du SoFi Stadium. Au passage, l'Espagne a brisé le sort, elle qui n'avait plus remporté le moindre match à élimination directe en Coupe du monde depuis son sacre en 2010 (éliminée au premier tour en 2014, en huitièmes de finale en 2018 et 2022).

Mikel Oyarzabal auteur d'un doublé, à la conclusion de beaux mouvements (36e, 89e), et Pedro Porro de la tête après un centre millimétré d'Alex Baena (66e) ont offert la victoire aux champions d'Europe en titre.

Leur supériorité a été implacable face à des autrichiens étouffés. Et encore, ces derniers peuvent remercier le gardien Alexander Schlager de leur avoir évité une plus sévère fessée, avec de nombreux arrêts, comme celui à bout portant devant Lamine Yamal, après un coup franc de Baena sur la transversale.

A l'image d'une ultime tentative, repoussée sur sa ligne par un Autrichien, le prodige du Barça n'a pas toujours été inspiré dans ses initiatives. Mais il est apparu en bien meilleure forme physique, laissant entrevoir une montée en puissance, qui est apparue en tout cas manifeste collectivement, tant l'équipe a su enfin développer le jeu fluide et inspiré qui fait sa réputation.

. La Suisse facile face aux Fennecs

A Vancouver, en soirée, la "Nati" ne s'est pas laissée gagner par la nostalgie en retrouvant à la tête de l'Algérie, Vladimir Petkovic, qui lui avait fait franchir un cap sur la scène internationale de 2014 à 2021.

Les Suisses se sont facilement joués des Fennecs, logiquement battus 2-0, pour atteindre les huitièmes de finale, qu'ils disputeront mardi face à la Colombie ou au Ghana.

. A Messi de jouer

Une galaxie sépare l'Argentine, championne du monde en titre, du Cap-Vert, cendrillon de la phase à élimination directe, opposés à Miami.

Le sélectionneur du Cap-Vert, Pedro "Bubista" Leitão, a assuré jeudi que son équipe aborderait le match "sans rien à craindre", elle qui est invaincue depuis le début du Mondial avec trois nuls contre l'Arabie saoudite, l'Uruguay et surtout l'Espagne.

Il devra toutefois se méfier d'un certain Leo Messi, certainement déterminé à répondre à Kylian Mbappé, qui s'est permis de le rejoindre mardi en tête du classement des meilleurs buteurs (six buts tous les deux).



AFP