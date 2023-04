Monte-Carlo: Rublev touche enfin le jackpot

La troisième fut la bonne: après deux finales perdues, le Russe Andrey Rublev a remporté son premier Masters 1000 en s'imposant dimanche en finale à Monte-Carlo face au redoutable Danois Holger Rune 5-7, 6-2, 7-5.

Il n'avait pas droit à son drapeau autour du court Rainier III comme tous les autres compétiteurs, mais il a eu le soutien du public. Au point d'en être ému et de le souligner."En venant du pays d'où je viens, recevoir un tel soutien international, c'est énorme", a lancé le Russe de 25 ans à l'adresse du public qui l'a bruyamment soutenu et acclamé.Quelques minutes auparavant, il s'était effondré au sol après avoir eu confirmation que son ace lui avait offert son rêve, un premier grand trophée s'ajoutant aux douze, moins rutilants, déjà à son palmarès."Je ne sais pas quoi dire... Dans la troisième manche, à un moment j'ai pensé que je n'avais plus de chance de gagner", a commenté Rublev qui a failli être mené 5-1 dans le set décisif avant de retourner la situation."Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai essayé de jouer jusqu'au bout parce que lors de mes deux dernières finales (de Masters 1000) j'avais baissé les bras. Cette fois, je me suis dit que même si je devais perdre, il fallait au moins que je me batte jusqu'au bout", a-t-il ajouté.En 2021, Rublev avait accédé aux finales des Masters 1000 de Monte-Carlo puis de Cincinnati. Les deux fois, il avait perdu assez brutalement, respectivement face à Stefanos Tsitsipas (6-3, 6-3) et Alexander Zverev (6-2, 6-3).- "Tu le mérites" -Alors dimanche, au moment des remerciements, il était manifestement sous le coup d'une très forte émotion qui l'a fait confondre l'épouse du Prince Albert II, Charlène, et la présidente du Monte-Carlo Country Club. "Excusez-moi, vous savez que je peux être un peu bête...", a lancé l'heureux vainqueur.Grâce à cette victoire, il se maintient en outre au sixième rang mondial (il s'est hissé jusqu'au 5e rang de l'ATP en 2021), tandis que son adversaire, qui fêtera ses 20 ans le 29 avril, grimpe au septième rang, le meilleur classement de sa jeune carrière.Le match lui-même a été bien plus lisse qu'espéré entre deux joueurs au tempérament de feu.D'autant qu'ils restaient sur un bras de fer épique en huitièmes de finale à l'Open d'Australie en janvier. Rublev s'était imposé au super tie break du cinquième set: après avoir sauvé deux balles de match, il avait bénéficié de l'aide du filet pour marquer le dernier point.Dimanche, après un échange de mises en jeu en milieu de premier set, Rune a remporté la première manche en bénéficiant d'une grosse faute directe de Rublev sur la balle de break du dernier jeu.Le Russe a immédiatement pris l'avantage dans la deuxième manche pour mener 2-0, mais Rune est revenu à 2-2. Dans la foulée, Rublev a enchaîné quatre jeux pour égaliser à un set partout.Rune a semblé s'envoler vers la victoire dans la troisième manche: il a mené 3-0 et a eu une balle de double break pour mener 5-1.Mais c'est le Russe qui a aligné trois jeux puis a réussi le break -- en profitant de l'énervement de son adversaire qui a notamment manqué deux smashes d'affilée -- pour mener 6-5 et servir pour le gain de la partie. Il s'est donné trois balles de match consécutives et a conclu sur un ace sur la deuxième.Ayant enjambé le filet pour venir relever son vainqueur du jour, Rune l'a ensuite félicité: "C'est ton premier Masters 1000 et tu le mérites".