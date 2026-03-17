Municipales 2026 : à 94 ans, Guy Delattre, plus vieux maire de France, réélu pour un dixième mandat

Ce dimanche 15 mars, Guy Delattre, 94 ans, a été reconduit à la tête de Gorges, petit village de 43 habitants dans la Somme pour un dixième mandat. Il onfirme son statut de maire le plus âgé encore en fonction en France.

Né en 1932 dans le village où ses parents et ses grands-parents vivaient déjà, cet agriculteur de formation s’est très tôt engagé dans la vie locale.

Il rejoint le conseil municipal en 1965. Six ans plus tard, en 1971, il est élu maire. Depuis, il a été reconduit à chaque scrutin dès le premier tour, enchaînant neuf mandats consécutifs.

Cette année encore, la réélection du nonagénaire ne faisait guère de doute puisque sa liste était la seule en lice dans ce village rural.

www.imazpress.com/[email protected]