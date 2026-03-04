Municipales 2026 : à Lille, six candidats face-à-face se disputent l'après-Aubry

Six des neuf candidats au beffroi lillois participent mercredi à un débat télévisé, tandis qu'un sondage publié le même jour ne donne d'avance décisive à aucun d'entre eux, augurant d'une élection ouverte dans ce bastion socialiste depuis 1955.

Participeront à ce débat, organisé en partenariat par France 3, La Voix du Nord, les six prétendants au second tour: la candidate LFI Lahouaria Addouche, l'écologiste Stéphane Baly, le candidat LR Louis Delemer, le maire sortant Arnaud Deslandes (PS), la députée du camp présidentiel Violette Spillebout (Renaissance) et le député européen Matthieu Valet (RN).

Le débat sera diffusé mercredi à 18H00, quelques heures après la publication d'un sondage Ifop-Fiducial pour La Voix du Nord, France 3 et Ici Nord, donnant le maire sortant socialiste en tête du premier tour des élections municipales avec 28% des intentions de vote, devant le candidat écologiste Stéphane Baly (20%).

Selon cette enquête réalisée auprès de 706 électeurs lillois du 24 février au 2 mars, la candidate de La France insoumise, Lahouaria Addouche, arrive en troisième position avec 16%, devant la députée du camp présidentiel Violette Spillebout (Renaissance), créditée de 15%.

- "Coalition crédible" -

Aucun des candidats ne se détachant très nettement, le second tour s'annonce ouvert, alors que le Parti socialiste, à la traîne sur le plan national, maintient un solide ancrage local et compte sur le scrutin des 15 et 22 mars pour le confirmer.

"Le vrai sujet ne sera pas qui arrive en tête au premier tour, mais qui sera capable de construire une coalition crédible pour gouverner Lille", a commenté dans un communiqué la candidate Renaissance, Violette Spillebout.

"Depuis septembre, l'écart se resserre et la dynamique est de notre côté", a estimé Stéphane Baly.

En 2020, Martine Aubry avait arraché son quatrième mandat avec seulement 227 voix d'avance sur Stéphane Baly, mais loin devant la macroniste Violette Spillebout. Le Rassemblement national avait recueilli 6,85% des suffrages.

- Débat à Rennes, Ruffin à Lyon -

Mme Aubry a démissionné il y a un an pour laisser la place à M. Deslandes, 43 ans, ancien premier adjoint et son héritier revendiqué.

A Rennes également, bastion socialiste depuis 1977, un débat télévisé entre cinq principaux candidats est prévu mercredi soir.

Un récent sondage place la maire socialiste sortante Nathalie Appéré largement en tête avec 42% des intentions de vote, loin devant la candidate LFI Marie Mesmeur (18%) et Charles Compagnon, candidat de centre-droit, annoncé à 17%. Cette enquête a été réalisée par l'institut Cluster 17 pour le média Politico auprès de 658 personnes.

A Lyon, le député divers-gauche de la Somme François Ruffin vient mercredi soutenir le maire écologiste sortant Grégory Doucet, à la peine dans les sondages avec une dizaine de points de retard sur Jean-Michel Aulas, soutenu par la droite et le centre-droit.

L'ex-patron de l'OL n'hésite pas à jouer la carte sportive, affichant ses soutiens parmi les stars du ballon rond comme Karim Benzema, tandis que François Ruffin et Grégory Doucet iront sur son terrain et participeront à un tournoi de foot dans l'après-midi.

Le maire, qui n'exclut pas une alliance avec LFI au second tour, et le candidat à la primaire de la gauche pour la présidentielle répondront aussi aux questions des journalistes, près de trois semaines après le décès du militant d’extrême droite radicale Quentin

Deranque, dans laquelle sont impliqués des collaborateurs du député LFI Raphaël Arnault.

Ce type d'alliance s'annonce d'autant plus incertaines que les tensions se sont exacerbées mardi entre le PS et le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon.

Le Parti socialiste a dénoncé mardi soir les "caricatures complotistes et propos antisémites intolérables" de Mélenchon, après les récentes polémiques autour de la manière qu'il a eue de prononcer les patronymes juifs "Epstein" et "Glucksmann".



AFP