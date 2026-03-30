Nice : un adolescent en garde à vue après un meurtre près de la promenade des Anglais

Un mineur de 15 ans se trouve dimanche 29 mars 2026 en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour meurtre. Celle-ci a été ouverte après la découverte d’un homme dans une mare de sang à Nice, a indiqué le parquet.

La victime, âgée de 33 ans, a été retrouvée samedi, grièvement blessée au niveau de la gorge, manifestement avec une arme blanche, dans les parties communes de sa résidence située dans une rue adjacente à la promenade des Anglais, a indiqué le procureur de Nice, Damien Martinelli, dans un communiqué.

La victime est décédée vers 23 h.

- Enquête pour homicide volontaire -

Rapidement, un mineur "déjà connu pour des faits de violences associés à des troubles du comportement, apparaissait susceptible d’être mis en cause et était placé en garde à vue", poursuit le magistrat. La victime est inconnue des services de police et de la justice, précise le parquet.

Une enquête pour homicide volontaire a été confiée au service local de la police judiciaire de Nice.

AFP