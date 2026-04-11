La liqueur curaçao, célèbre pour sa couleur bleue, ingrédient principal des cocktails Blue Lagoon ou Blue Hawaii, n'est en fait pas bleue à l'origine... Artifice marketing, un colorant alimentaire y est ajouté pour faire référence à l'eau bleue de la petite île caribéenne éponyme aux plages de rêve.

La boisson, un triple sec à base d'écorce d'orange, est bien fabriquée à Curaçao, île néerlandaise, plus petit pays (185.000 habitants) à s'être qualifié pour la Coupe du Monde de football en juin.

"La plupart des gens la connaissent sous le nom de curaçao bleu, mais la liqueur originale de Curaçao n'a jamais été bleue. Elle était transparente. C'est pourquoi on ne l'a jamais appelée curaçao bleu. Mais nous avons une version bleue qui inspire le reste du monde", explique Genesis Riley, 39 ans, guide à la distillerie Senior, fabricant le curaçao de l'île.

"Le bleu est le plus connu, parce que c'est la couleur qui représente la mer des Caraïbes qui nous entoure. C'est devenu extrêmement populaire dans toute la région, puis c'est arrivé en Europe", explique-t-elle, soulignant que, comme la boisson est le nom d'un pays, il n'a pas été possible de la patenter. D'où l'existence de multiples curaçaos fabriqués ailleurs par de nombreuses marques dans le monde avec la même couleur bleue.

La boisson a été popularisée dans les années 1960 notamment par le film "Blue Hawaii" (1961) avec le chanteur Elvis Presley, une des plus grandes stars de l'époque.

Fondée en 1896, l'entreprise Senior commercialise avec le même goût sa boisson en quatre autres couleurs (transparent, rouge, vert, jaune)... mais sans le même succès.

Le curaçao de Curaçao est fabriqué à partir d'écorces d'orange Laraha, qui n'existe que sur l'île. La Laraha est le fruit de la mutation pendant des siècles d'oranges emmenées de Valence par les colons espagnols. En raison du peu d'eau et du sel, celle-ci s'est transformée pour devenir immangeable et n'est cultivée que pour la boisson.

Au terme de la visite de la distillerie, Jasmin Chicas, 23 ans, touriste canadienne travaillant dans la petite enfance, a opté pour un "Blue Daquiri": "J'aime la couleur. C'est ça qui m'a attirée, ça m'inspire l'océan, parce que les plages sont super belles ici", dit-elle, +buvant+ ses vacances.



AFP