Nouvelle-Calédonie: l'état d'urgence entrera en vigueur "dès 20H00, heure de Paris"

La proclamation de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie a été entérinée en Conseil des ministres mercredi à Paris et entrera en vigueur "dès 20H00 ce soir, heure de Paris" (05H00 jeudi à Nouméa), a annoncé la porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot.

Gabriel Attal présidera à la même heure une "cellule interministérielle de crise" au ministère de l'Intérieur "pour suivre (sa) bonne application et (son) opérationnalité", a ajouté Prisca Thevenot à l'issue du Conseil des ministres.Depuis les premières altercations dans la journée de lundi, en marge d'une mobilisation indépendantiste contre la réforme constitutionnelle, deux violentes nuits d'émeutes ont secoué l'île.Conformément à l'application du décret instaurant l'état d'urgence, "l'État disposera de compétences renforcées pour assurer le maintien de l'ordre", il pourra notamment "prononcer des interdictions de circulation, des assignations à résidence et des perquisitions" mais aussi procéder à des remise d'armes, a précisé la porte-parole du gouvernement."Si la fermeté est l'enjeu, l'agilité aussi doit être de mise, pour pouvoir voir quels sont les éléments, les dispositifs qui seraient les plus à même d'être mis en place tout de suite ou un peu plus tard", a-t-elle souligné.Près de 1.800 forces de l'ordre sont "mobilisées sur place" et 500 autres vont venir les "renforcer", l'armée étant mobilisée pour aider leur acheminement, a encore détaillé Mme Thevenot.