Ouverture des débats au nouveau procès d'Harvey Weinstein

Le nouveau procès du magnat déchu d'Hollywood Harvey Weinstein, jugé pour le viol de l'actrice américaine Jessica Mann en 2013, entre dans le vif du sujet mardi à New York, avec la présentation des propos liminaires aux 12 jurés.

Un éventuel acquittement ne permettrait pas la libération du fondateur des studios Miramax, 74 ans, incarcéré dans le cadre d'autres affaires.

Lors de son précédent procès, en juin 2025 à Manhattan, Harvey Weinstein avait été reconnu coupable d'agression sexuelle sur l'ancienne assistante de production Miriam Haley, forcée à subir un cunnilingus en 2006, et acquitté pour une agression sexuelle similaire présumée la même année sur la mannequin polonaise Kaja Sokola.

Mais des tensions apparues lors des délibérations du jury avaient conduit le juge à déclarer nulle la procédure concernant Jessica Mann, ouvrant la voie à un nouveau jugement.

Ce nouveau procès, qui a débuté le 14 avril, devant la Cour suprême pénale de l'État de New York n'efface pas les deux verdicts rendus, dont la condamnation dont Harvey Weinstein a fait appel.

L'Américain "garde espoir et s'attend à une procédure équitable où les faits le disculperont", a commenté son porte‑parole Juda Engelmayer auprès de l'AFP avant l'ouverture du procès.

Le producteur de "Pulp Fiction" et "Shakespeare in Love" a par ailleurs fait appel de sa condamnation en 2023 en Californie à 16 ans de prison pour le viol d'une actrice européenne il y a plus de dix ans.

Au cours de son nouveau procès, il ne pourra pas être interrogé sur les faits ayant déjà donné lieu à un jugement, a tranché le magistrat en charge du dossier, Curtis Farber.

Pour ce rendez-vous, Harvey Weinstein a remanié son équipe de défense, s'adjoignant les services des avocats Jacob Kaplan et Marc Agnifilo, qui comptent parmi leurs clients Sean "Diddy" Combs, dans son procès pour trafic sexuel, et Luigi Mangione, accusé du meurtre d'un patron d'assurance.

Harvey Weinstein, dont la santé décline et qui se déplace en fauteuil roulant, s'inquiète de ne pas "tenir longtemps" dans la tristement célèbre prison new-yorkaise de Rikers Island, où il est détenu.

La plupart du temps à l'isolement, il a dit au magazine The Hollywood Reporter début mars être "constamment menacé et tourné en dérision".

Plus de 80 femmes l'ont accusé de violences sexuelles depuis 2017.

Sa première condamnation à 23 ans de prison, pour les faits concernant Miriam Haley et Jessica Mann, remonte à 2020 à New York - un procès qui a symbolisé une victoire pour le mouvement #MeToo. Mais une cour d'appel avait annulé ce verdict en 2024 pour des raisons procédurales.



AFP