Pas-de-Calais : un conducteur de TGV tué et 27 blessés dans une collision avec un poids lourd

Le conducteur d’un TGV est décédé mardi dans la collision entre son train et un poids lourd entre Béthune et Lens, dans le Pas-de-Calais, un accident qui a aussi fait 27 blessés, a appris l’AFP auprès de la préfecture et de la SNCF.

L’accident s’est produit vers 07 heures du matin à un passage à niveau, selon la SNCF.

📍Photos du TGV qui a percuté ce matin a un PN( HDF) un convoi exceptionnel de l armée.

📍Le conducteur de TGV est décédé, RIP.

📍Il y a également des voyageurs blessés mais visiblement sans gravité.

📍C est en 1 semaine le deuxième convoi exceptionnel qui reste bloqué a un PN pic.twitter.com/e5NAHNJkwM — Fabien Villedieu (@VilledieuFabien) April 7, 2026

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé sur X qu’il se rendait sur place avec Jean Castex, le PDG de la SNCF.

Ni la SNCF ni la préfecture n’étaient en mesure de préciser les circonstances de l’accident dans l’immédiat.

La SNCF a précisé que le trafic ferroviaire serait interrompu entre Béthune et Lens au moins jusqu’à mardi soir.

AFP