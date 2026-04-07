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Pas-de-Calais : un conducteur de TGV tué et 27 blessés dans une collision avec un poids lourd

  • Publié le 7 avril 2026 à 12:25
  • Actualisé le 7 avril 2026 à 12:30
Un TGV Paris-Rennes, à Coutalain en Eure-et-loire, le 10 septembre 2024

Le conducteur d’un TGV est décédé mardi dans la collision entre son train et un poids lourd entre Béthune et Lens, dans le Pas-de-Calais, un accident qui a aussi fait 27 blessés, a appris l’AFP auprès de la préfecture et de la SNCF.

L’accident s’est produit vers 07 heures du matin à un passage à niveau, selon la SNCF.

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé sur X qu’il se rendait sur place avec Jean Castex, le PDG de la SNCF.

Ni la SNCF ni la préfecture n’étaient en mesure de préciser les circonstances de l’accident dans l’immédiat.

La SNCF a précisé que le trafic ferroviaire serait interrompu entre Béthune et Lens au moins jusqu’à mardi soir.

AFP

AFP

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