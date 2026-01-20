Patrick Balkany renvoyé en correctionnelle pour détournement de fonds publics

L'ancien maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, est attendu le 20 février devant le tribunal correctionnel de Nanterre, qui doit le juger pour détournement de fonds publics, a annoncé le parquet de Nanterre dans un communiqué lundi.

L'audience aura pour but de fixer la date du procès au fond de cette affaire concernant des faits qui s'étaient déroulés de janvier 2010 à mai 2015, à l'époque où M. Balkany était encore maire de cette ville des Hauts-de-Seine.

Le ministère public précise que l'affaire a débuté en décembre 2012 après un signalement de deux syndicats de policiers municipaux au parquet, qui a décidé d'ouvrir une enquête.

Celle-ci a été confiée à la brigade de répression de la délinquance économique de la police judiciaire parisienne. Une information judiciaire a été ouverte en décembre 2013.

Mis en examen en juillet 2020 dans ce dossier, l'ancien édile est soupçonné d'avoir utilisé des policiers municipaux comme chauffeur et des véhicules à des fins privées.

Le parquet a précisé qu'un non-lieu avait été ordonné concernant des poursuites pour prise illégale d'intérêts et blanchiment, recel de ces mêmes chefs ainsi que complicité et recel de détournement de fonds publics.

"Nous serons présents à l'audience, aux côtés de Patrick Balkany, pour contester formellement ces accusations infondées et calomnieuses", ont réagi auprès de l'AFP Mes Robin Binsard et Romain Dieudonné, avocats de l'ancien maire.

Selon Le Parisien, M. Balkany est aussi convoqué le 20 février pour une autre affaire de détournement de fonds publics dans laquelle l'ancien directeur du développement économique de Levallois aurait continué à être rémunéré après avoir pris sa retraite en 2012.

Cette seconde affaire n'a pas fait l'objet d'une instruction mais d'une convocation au tribunal par citation directe à l'initiative du parquet, précise le quotidien.

"C'est par voie de presse que nous apprenons la convocation dans le second dossier, on saluera l'élégance du parquet qui préfère la presse au code de procédure pénale", ont ironisé Mes Binsard et Dieudonné.

La semaine dernière, le tribunal d'application des peines d'Evreux a accordé à Patrick Balkany, 77 ans, la libération conditionnelle pour les 18 mois de prison qu'il lui reste à purger après sa condamnation en 2023 pour plusieurs délits financiers, une décision dont le parquet a fait appel.

Déclaré inéligible par la cour d'appel de Paris en 2023, l'ancien baron des Hauts-de-Seine, figure de la droite dans ce département à l'ouest de Paris, reste très impliqué dans la politique locale, à quelques semaines des élections municipales.

AFP