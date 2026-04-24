Pépite chinoise de l'IA, DeepSeek lance un nouveau modèle

L'entreprise DeepSeek, joyau de la tech chinoise, a annoncé vendredi le lancement très attendu d'un nouveau modèle d'intelligence artificielle (IA), présenté comme économique et l'un des plus performants du monde, un tournant selon des experts.

La course à l'IA a intensifié la rivalité entre la Chine et les États-Unis, et la Maison-Blanche a accusé jeudi des entités chinoises de mener un effort massif pour voler des technologies d'intelligence artificielle américaines.

En janvier 2025, la startup de Hangzhou (est) avait stupéfié le monde et rebattu les cartes de l'IA avec la sortie d'un agent conversationnel rivalisant, à moindre coût selon elle, avec ses concurrents américains Gemini, ChatGPT ou Claude.

L'industrie mondiale de la tech guettait ainsi depuis plusieurs semaines l'annonce de vendredi, baromètre des ambitions chinoises dans le secteur.

"Aujourd'hui, la pré-version de notre toute nouvelle série de modèles, DeepSeek-V4, est officiellement mise en ligne et publiée en open source", a indiqué la compagnie dans un communiqué.

L'une des principales nouveautés réside dans les capacités de traitement.

"DeepSeek-V4 dispose d'un contexte ultra-long d'un million de caractères", a indiqué la compagnie, ce qui signifie que ce nouveau modèle peut mémoriser et comprendre un million de caractères d'un coup.

Exemple concret: en lui donnant des centaines de pages de texte, l'équivalent de plusieurs romans, il serait capable de répondre à des questions précises sur l'ensemble sans rien oublier entre le début et la fin.

Cette capacité est d'ordinaire fortement gourmande en calculs mais DeepSeek assure avoir rendu le procédé plus rapide et moins cher.

Les capacités de long contexte du nouveau modèle sont "parmi les meilleures au monde", a affirmé vendredi DeepSeek. "Bienvenue dans l'ère du contexte d'un million de caractères à moindre coût", a-t-elle souligné sur le réseau social X.

- Grand public -

Ce nouveau modèle est proposé en deux versions: DeepSeek-V4-Pro et DeepSeek-V4-Flash, cette dernière étant présentée comme plus économique.

L'annonce de la start-up marque un tournant décisif en matière d'innovation, juge Zhang Yi, fondateur du cabinet iiMedia.

"Cela répond aux problèmes persistants de lenteur des performances et de coûts élevés liés à la taille des longs contextes, et cela marque ainsi un véritable point d'inflexion pour le secteur", dit-il à l'AFP, soulignant les bénéfices potentiels pour les particuliers.

"Si la prise en charge des contextes ultra-longs devient une fonctionnalité standard, le traitement des longs textes ne devrait plus rester cantonné aux grands laboratoires de recherche, mais entrer dans le quotidien des applications commerciales grand public", prédit-il.

En janvier 2025, l'agent conversationnel R1 de DeepSeek, doté d'une capacité de raisonnement hors norme, avait fait trembler Wall Street, provoquant une chute des valeurs technologiques américaines.

Présenté comme multimodal, c'est-à-dire capable de générer textes, images et vidéos, DeepSeek-V4 a le potentiel de secouer à nouveau les titres de ses rivaux américains, selon des experts du secteur.

- "Fracassant" -

La société américaine OpenAI, propriétaire de ChatGPT, a dévoilé jeudi son propre nouveau modèle d'IA, qui se veut le plus avancé du marché.

GPT-5.5 est la nouvelle génération du modèle sur lequel est construit ChatGPT, interface d'IA générative désormais utilisée par près d'un milliard de personnes.

La dernière avancée de DeepSeek, présentée quelques heures seulement après l'annonce d'Open AI, représente un "événement majeur", estime Max Liu, expert reconnu du secteur de l'IA.

Selon lui, si le nouveau modèle de la start-up chinoise atteint réellement les performances des meilleurs modèles occidentaux, ce sera "tout aussi fracassant que la sortie initiale de DeepSeek" début 2025.

"C'est une bonne nouvelle pour toute l'industrie de l'IA en Chine. Cela permettra de proposer de meilleurs modèles aux utilisateurs chinois, et on peut désormais s'attendre à beaucoup de choses: davantage de produits, un marché plus concurrentiel et un taux d'adoption de l'IA plus élevé", dit M. Liu.

Le modèle DeepSeek-V4 peut fonctionner avec les dernières puces fabriquées par le géant chinois Huawei, a indiqué l'entreprise dans un rapport.

Une telle évolution marque une étape importante pour la Chine, qui ne dispose toujours pas des puces haut de gamme du fabricant américain Nvidia, malgré un assouplissement des restrictions à l'exportation par les Etats-Unis.

L'IA, jugée cruciale pour l'économie du futur, est devenue source d'intense rivalité entre Pékin et Washington.

Dans ce contexte, la Maison Blanche a accusé jeudi des entités chinoises, sans mentionner DeepSeek, de mener des campagnes "à l'échelle industrielle" pour copier clandestinement les modèles d'intelligence artificielle américains.



AFP