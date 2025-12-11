Pétrole: les revenus d'exportation de la Russie tombent à leur plus bas niveau depuis la pandémie de Covid

Les revenus d'exportations de pétrole et produits pétroliers de la Russie ont atteint en novembre "leur plus bas niveau" depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, et même depuis la crise de la pandémie de Covid-19, a indiqué l'Agence international de l'énergie dans un rapport mensuel.

Les exportations de pétrole brut et de produits pétroliers de la Russie ont diminué de 420.000 barils par jour, pour atteindre 6,9 millions de barils par jour (mb/j) en novembre, "leur niveau le plus bas depuis le début de la guerre" et "depuis la pandémie de Covid", souligne l'AIE dans son rapport publié jeudi.De fait, "la réduction des volumes exportés, combinée à des prix plus faibles, a fait chuter (ses) recettes à 11 milliards de dollars, soit 3,6 milliards de moins en glissement annuel et 11,4 milliards en dessous de la moyenne du premier semestre 2022, après l’invasion de l’Ukraine", précise l'Agence de l'énergie de l'OCDE.Le secteur énergétique, poumon économique de la Russie, est sous pression des sanctions occidentales visant à assécher le financement de la guerre menée par Moscou en Ukraine et de l'intensification depuis cet été des frappes ukrainiennes qui visent ses raffineries et infrastructures d'hydrocarbures.Dans le détail, les exportations de brut russe ont diminué en novembre de 290.000 barils par jour sur un mois, tandis que les exportations de produits pétroliers ont reculé de 130.000 barils par jour.En particulier, note l'AIE, ses exportations par voie maritime via la mer Noire ont chuté de 42%, atteignant 910.000 barils par jour, "pénalisées par les récentes attaques ukrainiennes visant des navires et installations de la +flotte fantôme", utilisée pour contourner les sanctions internationales. Selon l'AIE, la Turquie et l’Inde apparaissent comme "les deux principales destinations touchées par ce recul".