Plaisir, désir et nains de jardin au programme du célèbre Chelsea Flower Show de Londres

De la serre d'Aphrodite, conçue pour éveiller le désir, au retour des nains de jardin, en passant par une sculpture géante de Gaïa, le Chelsea Flower Show, prestigieux salon floral, ouvre mardi à Londres dans l'effervescence.

Pendant cinq jours, plus de 150.000 personnes sont attendues à ce rendez-vous annuel très prisé, organisé par la Royal Horticultural Society (RHS), où 30 jardins sont en compétition pour des prix très convoités.Avant même l'ouverture du salon, la serre d'Aphrodite a beaucoup fait parler d'elle.Bousculant l'univers habituellement sage du jardinage, elle est décrite sur le site de la RHS comme "le jardin des plaisirs par excellence (...) luxuriant, parfumé et légèrement coquin".Il s'agit d'"une mise en scène théâtrale " du désir et de l'amour, explique à l'AFP son concepteur, James Whiting.Les visiteurs découvrent des fleurs pendantes ou en forme de cœur, des formes florales suggestives et sculpturales, ainsi que quelques sex toys ayant trouvé leur place au milieu des plantes, en toute discrétion."Les gens sont enthousiastes à l'idée de découvrir quelque chose d'un peu nouveau (...) et de voir la RHS s'ouvrir à des thèmes plus modernes", se félicite James Whiting."Les fleurs, c'est avant tout une question de sexe. Alors pourquoi ne pas en faire un thème au Chelsea Flower Show ?".- "Choses simples" -Pour rendre hommage au pouvoir protecteur de la nature, des arbres géants tombés ont été sculptés représentant une gardienne endormie, Gaïa, ou Mère Nature."Ce jardin a pour but de vous faire découvrir (...) la joie qui se cache dans les choses simples", explique Sarah Eberle, conceptrice du "Garden on the Edge" ("Jardin Au Bord Du Précipice") pour la Campaign for Protection of Rural England, organisation visant à protéger et revitaliser les espaces ruraux.Cette année, pour la deuxième fois seulement dans les 113 ans d'histoire du salon, les nains de jardin -ces ornements fantaisistes parfois jugés kitsch- ont été de nouveau autorisés sur le site.Des célébrités, dont l'actrice Cate Blanchett et le guitariste Brian May, ont peint ces personnages espiègles, qui seront mis aux enchères au profit d'œuvres caritatives.Sur le thème de la durabilité, le jardin "Bring Me Sunshine" ("Apporte-Moi Du soleil") a été conçu dans le cadre du deuxième projet "Eden" au Royaume-Uni, qui doit ouvrir fin 2028 à Morecambe, dans le nord-ouest du pays.Il est entouré d'un mur fabriqué notamment à partir de restes de coquillages -palourdes, moules et coques.Le jardin est rempli de plantes comestibles, comme la salicorne, le chou marin et l'argousier, toutes originaires des côtes de la baie de Morecambe."Une façon de se reconnecter à la nature est de passer par l'alimentation", a expliqué l'un des concepteurs du projet, Harry Holding, amateur de cueillette sauvage.Le premier projet "Eden", réalisé dans les Cornouailles (sud-ouest de l'Angleterre) a injecté 6,8 milliards de livres (7,8 milliards d'euros) dans l'économie locale en 25 ans, depuis la transformation d'une ancienne carrière en jardins spectaculaires.Il attire environ un million de visiteurs par an, et l'objectif est d'apporter des retombées similaires à la ville défavorisée de Morecambe, en créant des emplois pour les jeunes.C'est un projet porteur "d'espoir et de renouveau", a dit à l'AFP son co-concepteur Alex Michaelis.- "Etre curieux" -Situé sur les bords de la Tamise, le Royal Chelsea Hospital accueille ce salon depuis 1913.Son succès est tel que les billets étaient déjà tous vendus avant son ouverture."Nous n'avons jamais autant eu besoin de la joie que procure le jardinage (...) ou de la sérénité que procure le simple fait de s'asseoir dans un jardin", a dit Clare Matterson, directrice de la RHS dans un communiqué.Charles III, un amoureux de la nature et du jardinage, a visité le salon lundi, avec la reine Camilla. Le roi, avec sa King's Foundation, présente un jardin dans la compétition, le "Curious Garden" (le "Jardin insolite").Ce lieu "célèbre la riche diversité des plantes et leur impact sur nos vies ", selon le site de l'événement.La légende du football David Beckham, un passionné de jardinage, a participé à sa conception.La fleur préférée du roi serait le majestueux delphinium, le pied d'alouette.