Play-offs NBA: Brown et Tatum portent les Celtics en demi-finale de conférence

Boston, porté par ses fers de lance Jaylen Brown et Jayson Tatum, auteurs à eux deux de quasiment 50% des points de leur équipe, s'est qualifié pour les demi-finales de la conférence Est en battant Atlanta 128 à 120 en Géorgie, jeudi soir.

Après l'élimination des Milwaukee Bucks, meilleure équipe de la saison régulière surclassée par un surprenant Miami (4-1), les Celtics font figure de favoris à l'Est.

Mais attention: devant les finalistes de la saison dernière se dressent les Philadelphie 76ers qui, portés par Joel Embiid et James Harden, ont balayé les Brooklyn Nets 4 à 0.

La formation entraînée par Joe Mazzulla, surprise en fin de rencontre mardi dans le match N.5, a dû cependant cravacher pour obtenir ce précieux succès et éviter le fatidique match N.7.

Boston était en effet menée 100 à 98 après trois premiers quarts-temps acharnés, et n'a emporté la décision que dans l'ultime période, où les Celtics ont alors assommé les Hawks 30 à 20, avec une séquence à 11 points à 0.

- Marcus Smart "formidable" -

Dans ces douze dernières minutes, Marcus Smart, auteur de 22 points, a été décisif. "Je pense que Smart a été formidable, plus spécialement à la fin du quatrième quart-temps", l'a félicité Joe Mazzulla. "Nous nous sommes organisés, et il a alors été une sorte de déclencheur", a ajouté son coach.

Dans les rangs d'Atlanta, Trae Young, l'homme providentiel du match N.5, a encore été le meilleur marqueur de son équipe avec 30 points, et a délivré dix passes décisives.

Mais il s'est éteint dans la seconde partie du match, au cours de laquelle il n'a inscrit que cinq points, et n'a pas été très adroit, ne réussissant que neuf de ses 28 shoots.

"Tatum et Brown -- auteurs respectivement de 30 et 32 points -- ont été intenables, ce que nous redoutions", a analysé l'entraîneur des vaincus, Quin Snyder. "Nous avons tenté de couper leur jeu de passes et leurs dribbles, mais dès qu'on a moins bien défendu sur eux, ils se sont régalés".

L'autre demi-finale de la conférence Est opposera à partir de dimanche les New York Knicks au Miami Heat.

A l'Ouest, la première demi-finale entre Denver et Phoenix démarrera samedi. La seconde opposera les vainqueurs de la série entre Golden State, le champion en titre, et Sacramento, et de celle entre les Lakers de LeBron James et Memphis.

Pour l'instant, les Warriors et les Lakers, qui mènent 3 victoires à 2, sont en ballottage favorable.



AFP