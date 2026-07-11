Quelque 900.000 personnes évacuées en Chine à l'approche du typhon Bavi

Quelque 900.000 personnes ont été évacuées en Chine à l'approche du typhon Bavi, dont les vents et les pluies ont frappé samedi Taïwan et plusieurs îles japonaises, privant des milliers de foyers d'électricité.

A Wenzhou (sud-est), municipalité comptant près de 10 millions d'habitants, environ 887.800 personnes avaient été évacuées vendredi en fin de journée, selon les autorités locales. Le typhon doit y toucher terre dimanche matin.

Des habitants se préparent en renforçant les volets métalliques des commerces avec du bois et en collant du ruban adhésif sur les fenêtres. Bavi devrait provoquer des "pluies exceptionnellement abondantes" dans les provinces du Zhejiang et du Fujian (est), selon la chaîne de télévision d'Etat CCTV.

Plus au nord, de fortes pluies ont déjà poussé Pékin à évacuer plus de 100.000 personnes, a indiqué le gouvernement de la capitale.

Des phénomènes météorologiques extrêmes ont déjà fait des ravages dans le sud et le centre de la Chine cette semaine: des tempêtes ont entraîné la mort d'au moins 39 personnes, et provoqué d'importantes inondations.

Samedi, c'est surtout sur Taïwan que Bavi a déversé de fortes pluies et déchaîné des vents violents. Plus de 14.000 personnes ont fui leurs maisons et de nombreux commerces ont fermé leurs portes. Des centaines de vols ont été annulés et plus de 170.000 foyers ont été privés d'électricité sur l'île.

"Tout le monde a peur des intempéries et reste chez soi, je suis sortie uniquement parce que j'ai des commandes", a expliqué à l'AFP la propriétaire d'un restaurant de petit-déjeuner, qui se fait appeler Tsai. Elle travaille dans la ville portuaire de Keelung, particulièrement touchée.

"Certaines personnes doivent travailler et n'ont rien à manger donc je dois quand même leur livrer de la nourriture", a-t-elle ajouté.

- Rétrogradé -

Après avoir frappé Guam et les Mariannes du Nord lundi comme super-typhon, Bavi a été rétrogradé au rang de typhon.

Samedi, ses vents soutenus ont ralenti à 137 km/h, avec des rafales avoisinant les 173 km/h, a indiqué l'Administration centrale de la météorologie de Taïwan (CWA), précisant que la tempête perdait en intensité.

L'institution anticipe tout de même "des pluies extrêmement torrentielles" dans le nord de l'île et des "vagues dangereuses" pouvant atteindre 10 mètres de hauteur.

Le typhon doit impacter l'île le plus fortement de "midi jusqu'à la fin de l'après-midi", a souligné Jason Cheng, prévisionniste à CWA.

Bavi, qui devait initialement être le plus gros typhon à menacer Taïwan depuis 30 ans, a vu son rayon de vents violents se réduire à 350 kilomètres, a-t-il précisé.

Le réchauffement des océans favorise l'intensification des tempêtes tropicales et augmente l'humidité, qui peut se transformer en fortes pluies.

Les océans viennent de connaître leur mois de juin le plus chaud jamais observé, sous l'effet combiné d'El Niño et du dérèglement climatique, selon l'observatoire européen Copernicus Marine.

- Bilan en hausse -

Aux Philippines, le bilan de glissements de terrain et d'autres incidents déclenchés par les fortes pluies est passé de 15 à 18 morts, dont la majorité sur l'île de Mindanao.

Des dizaines de ports sont toujours fermés sur l'archipel.

Au Japon, plus de 18.000 foyers et installations ont été privés d'électricité sur l'île d'Okinawa et des dizaines de vols ont été annulés.

Mais à Taïwan, certains habitants relativisent et ne cachent pas leur frustration face aux alertes du gouvernement, qui ont contraint nombre de commerces à fermer leurs portes.

"Les communiqués du gouvernement donnent l'impression que c'est absolument terrifiant, ça sème la panique chez tout le monde", critique Li, propriétaire d'un autre restaurant de petit-déjeuner à Keelung.

Pour Dottie Xu, 17 ans, employée d'une supérette à New Taipei, "c'est comme un simple jour de pluie".

AFP