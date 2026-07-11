Le Tampon : l'exposition Les couleurs de l’amitié ouvre ses portes

L’exposition Les couleurs de l’amitié, organisée au 108, espace à vivre, au Tampon, ouvre ses portes ce samedi 11 juillet 2026. Le vernissage débutera à 16h. Cette exposition est en hommage à Jean Bénard, artiste peintre réunionnais. Nous publions le communiqué ci-dessous

Cette exposition, née d’une amitié de plus de quarante ans entre Jean-Claude Payet et Jean Bénard, présente une sélection d’œuvres hautes en couleur, issues d’un parcours de près de soixante ans de peinture.



À l’occasion des vacances, cette exposition constitue également une idée de sortie culturelle accessible pour les familles, les curieux, les amateurs d’art et tous ceux qui souhaitent découvrir un artiste réunionnais singulier.



Le vernissage aura lieu :



Samedi 11 juillet à 16h

Le 108, espace à vivre

108 rue Martinel Lassays, Le Tampon



L’exposition est ouverte du 8 au 26 juillet 2026, du mercredi au dimanche, de 9h à 12h et de 15h à 18h.





