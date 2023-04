Réforme des retraites et Sainte-Soline : 1.093 membres des forces de l'ordre blessés, selon Darmanin

Dans un entretien accordé au JDD (Journal du Dimanche), le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a donné des chiffres concernant les manifestations qui ont émaillé la France ces dernières semaines. Au total, selon le ministre, 1.093 policiers ont été blessés depuis le 16 mars 2023, date du déclenchement du 49-3 par la première ministre pour faire passer la réforme des retraites. (Photo : AFP)

"1.093 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers blessés, 2.579 incendies volontaires et 316 atteintes à des bâtiments publics."

C'est ce qu'a déclaré Gérald Darmanin dans une interview accordée au JDD samedi 1er avril 2023. Ces chiffres sont pris en compte depuis le 16 mars 2023, jour au cours duquel le 49-3 a été déclenché pour contourner le vote de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale.

Plein soutien aux policiers et gendarmes face aux violences auxquelles ils font face, non au terrorisme intellectuel de l’extrême gauche qui voudrait nous faire croire que le casseur est l’agressé et le policier l’agresseur…retrouvez mon interview @leJDD https://t.co/5Clw8v5u2l