Refus d'obtempérer en Seine-et-Marne: les deux adolescents sont morts

Les deux adolescents de 17 ans qui avaient pris place sur un scooter accidenté en Seine-et-Marne à la suite d'un refus d'obtempérer sont morts samedi et dimanche, un drame qui alourdit encore le bilan des jeunes décédés dans des courses-poursuites avec la police.

Le conducteur du deux-roues, dont le pronostic vital était engagé depuis l'accident survenu vendredi soir à Chelles, est mort dimanche après-midi, a indiqué le procureur de la République de Meaux dans un communiqué.Son passager était décédé samedi matin, selon la même source.Les deux jeunes, domiciliés non loin de là, à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), avaient été hospitalisés polytraumatisés et en arrêt cardiorespiratoire tard vendredi soir.Un feu rouge grillé vers 23H00 dans le département voisin de Seine-Saint-Denis a été le point de départ du drame.Un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) de Neuilly-sur-Marne a alors tenté de contrôler le scooter, selon le parquet de Meaux, mais le deux-roues a refusé de s'arrêter et poursuivi sa course pendant deux kilomètres.La préfecture de police a souligné auprès de l'AFP que "conformément aux instructions" du préfet de police Laurent Nuñez, "les policiers ont avisé la salle de commandement du refus d'obtempérer commis par le véhicule" et qu'ils ont engagé sa "prise en charge". Les agents de la BAC ont fait usage de leurs "avertisseurs sonores et lumineux" pour obtenir l'arrêt du scooter, selon le parquet.Arrivé à Chelles, "le conducteur essaie de freiner, mais à mon avis trop tardivement", a détaillé dimanche devant la presse le procureur, précisant que le deux-roues roulait "à une vitesse très importante" sur "une chaussée très humide".Sur des images filmées par la caméra-piéton d'un policier, "on voit littéralement le véhicule se dérober sous les pieds de ses occupants. Après, les choses vont extrêmement vite", a ajouté Jean-Baptiste Bladier, "les corps vont glisser et aller s'encastrer sous un véhicule" qui se trouvait à un feu rouge.Le procureur a précisé que les policiers étaient arrivés "pour porter secours" aux victimes immédiatement après l'accident et que les sapeurs-pompiers et le Samu ont été engagés "très rapidement".Le parquet de Meaux a ouvert deux enquêtes. La première, pour refus d'obtempérer, a été confiée au commissariat de Chelles. La seconde, des chefs d'homicide et blessures involontaires, est menée par la délégation parisienne de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), la "police des polices".La chute du deux-roues n'est vraisemblablement pas consécutive à un choc avec la voiture de police qui le poursuivait, selon les premiers résultats des investigations communiqués par le procureur.- "Pas de contact" entre véhicules -Sur ce point, Jean-Baptiste Bladier a signalé que les enquêteurs avaient reçu dimanche "le témoignage spontané de deux automobilistes distincts", qui "ont attesté ne pas avoir constaté de contact matériel entre le véhicule de la BAC et le scooter"."Personne ne mérite de mourir pour un refus d'obtempérer", a réagi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dans une interview au média Brut dimanche, avant l'annonce du second décès.Depuis vendredi soir, les forces de police de Seine-et-Marne ont mis en place une "sécurisation" à Vaires. Aucun incident n'a été observé dans la zone, selon des sources policières, mais une vigilance particulière y était maintenue pour la nuit de dimanche à lundi.Ce drame vient s'ajouter aux nombreux cas récents de jeunes morts ces derniers mois en France lors de courses-poursuites avec la police.Dans la nuit du 6 au 7 octobre, un jeune homme de 23 ans est mort dans un accident de scooter alors qu'il était poursuivi par des policiers municipaux à Saint-Priest (Rhône).Deux mois plus tôt, dans la nuit du 5 au 6 août, à Limoges, deux jeunes circulant à scooter étaient morts après avoir percuté un véhicule en tentant d'échapper à un contrôle de police.Ces deux décès à Limoges intervenaient un peu plus d'un mois après la mort, fin juin, de Nahel, 17 ans, tué par un tir policier lors d'un contrôle routier à Nanterre. Sa mort avait déclenché plusieurs nuits de violences urbaines de très forte intensité dans le pays.