Ribéry et les "fausses informations": nouvelle réplique du séisme Epstein en France

Franck Ribéry qui dément de "fausses informations", Yaël Braun-Pivet qui veut "la lumière" sur d'éventuelles "ramifications" et la plainte à Paris d'une Suédoise pour viol: le flot de fichiers du dossier Epstein continue de faire des remous en France.

. "Kaiser" Franck, évoqué, va porter plainte

Franck Ribéry, ex-gloire du foot qui fit notamment les beaux jours du Bayern Munich et de l'équipe de France, est cité dans un document anonymisé et partiellement caviardé daté de 2019 dans les fichiers du criminel sexuel américain Jeffrey Epstein publiés par le ministère américain de la Justice.

L'avocat de l'ancienne star du ballon rond, Carlo Alberto Brusa, dénonce dans un communiqué de "fausses informations", reprises sur les réseaux sociaux, "faisant croire" que son client "serait mêlé à l'affaire Epstein" et annonce qu'il va porter plainte.

Dans ce document de 38 pages, présenté comme une lettre transmise à la justice américaine qui cite de nombreux noms, il est notamment écrit que l'appartenance de Ribéry "au monde de la prostitution n'est plus à prouver". L'attaquant avait été entendu en 2010 à Paris comme témoin dans une affaire de proxénétisme aggravé.

Selon ce volet des fichiers Epstein, celui qui a terminé sa carrière de joueur en 2022 aurait "tenté de frapper" une femme alors qu'elle se trouvait "dans son jardin" et dont il aurait "obtenu l'adresse".

Une "lettre totalement +farfelue+, fruit d'un règlement de comptes entre des personnes dont il est totalement étranger", riposte son avocat.

. Plainte d'une Suédoise à Paris

Une Suédoise de 56 ans a porté plainte mardi à Paris, affirmant avoir reconnu, sur une photo présente dans les fichiers Epstein, un homme qu'elle accuse de viol dans les années 1990, a appris l'AFP de source proche du dossier, confirmant une information du Point.

Ebba Karlsson accuse Daniel S., rencontré en Suède, de l'avoir fait venir à Monaco puis en France, lui promettant une carrière de mannequin, selon cette plainte dont l'AFP a eu connaissance et déposée auprès du parquet de Paris.

Elle l'accuse de l'avoir ensuite violée dans le local piscine d'une maison à Cannes, avant de la conduire auprès de Gérald Marie, l'un des anciens directeurs de l'agence de mannequins "Elite".

Elle a porté plainte pour viol en 2020 contre Gérald Marie, une procédure classée pour prescription. Mais elle n'avait pas porté plainte contre Daniel S., car elle ne connaissait pas son identité.

Le nom de Daniel S. apparaît dans de nombreux échanges avec Jeffrey Epstein publiés par le ministère de la Justice, consultés par l'AFP.

"Madame Karlsson souhaite que le parquet de Paris se saisisse de (sa) plainte afin de permettre une enquête sur des faits de viol", voire d'"identifier d'éventuelles victimes de faits non prescrits", expose à l'AFP son avocate, Anne-Claire Lejeune. Le mis en cause n'a pas pu être joint dans l'immédiat par l'AFP.

. Yaël Braun-Pivet veut que la justice soit "saisie"

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet s'est dite opposée mardi à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le volet français de l'affaire Epstein: cela entrerait "en concurrence avec la justice" qui "doit être saisie".

"Il faut que la justice puisse être saisie" pour "faire toute la lumière" s'il y a "des ramifications françaises" dans l'affaire Epstein, a insisté la responsable politique sur Europe1.

Premier nom à apparaître de très nombreuses fois en France (673 mentions) dans la livraison récente des nouveaux fichiers liés à Epstein, Jack Lang, ex-ministre de la Culture de François Mitterrand, a démissionné dimanche de la présidence de l'Institut du monde arabe après l'ouverture d'une enquête du parquet national financier pour ses liens d'intérêt financier avec le criminel sexuel américain.

"C'est assez terrifiant. Tout en reconnaissant la qualité de l'engagement et l'œuvre de Jack Lang en tant que ministre, je ne veux plus voir d'hommes et de femmes politiques qui profitent des largesses de personnes privées", s'est indignée Yaël Braun-Pivet.

Si la simple mention du nom d'une personne dans le dossier Epstein ne suppose aucun acte répréhensible a priori de sa part, de nombreuses personnalités subissent l'onde de choc de ces révélations.

