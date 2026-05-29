Roland-Garros: Djokovic prend la porte dès le 3e tour, encore un favori au tapis

La star Novak Djokovic a été éliminé dès le 3e tour de Roland-Garros vendredi par le jeune Joao Fonseca, 19 ans, au lendemain de la chute du N.

1 mondial Jannik Sinner, sous une chaleur fatale aux favoris.L'homme aux 24 titres du Grand Chelem, 39 ans, a mené deux sets à zéro avant de subir la furia du 30e joueur mondial considéré comme une des étoiles montantes du circuit, 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5, en 4h53.Après le forfait du double tenant du titre Carlos Alcaraz et l'élimination de Sinner, la chute de l'ancien N.1 mondial, désormais 4e, est un nouveau choc pour un tournoi devenu imprévisible sous l'effet de températures historiquement élevées.Alexander Zverev (3e) devient le joueur le mieux classé en lice, mais l'Allemand doit encore conjurer la malédiction des favoris en soirée contre le Français Quentin Halys (90e), pour se qualifier pour les 8es.La deuxième semaine s'annonce extrêmement ouverte, et couronnera quoi qu'il arrive un joueur qui n'a encore jamais été sacré en Grand Chelem.- Remontée -Auréolé de statut du meilleur joueur de l'histoire par son adversaire Fonseca avant la partie, "Djoko" quitte Paris par la petite porte. Sa stratégie d'économiser au maximum un corps fragilisé par les blessures - un seul match sur terre battue avant Paris - n'a pas payé.C'est sa deuxième défaite seulement au 3e tour à Roland-Garros (pour 19 victoires) après celle concédée contre l'Allemand Philipp Kohlschreiber en 2009. Il ne comptait à l'époque qu'un seul titre du Grand Chelem.Sa quête d'un 25e titre historique - il partage le record de 24 titres en Grand Chelem avec l'Australienne Margaret Court - passe désormais par le gazon de Wimbledon (29 juin-12 juillet).Fonseca affrontera, lui, Casper Ruud ou Tommy Paul en 8e de finale, avec l'espoir de continuer à déjouer les pronostics dans une quinzaine folle.Le Carioca a surmonté la perte des deux premières manches en prenant plus de risques dans son jeu, au point de surprendre le Serbe. Ses coups droits surpuissants ont fait rugir le court Philippe-Chatrier.Dans la cinquième manche, il a répondu tout de suite à Djokovic qui l'avait breaké en premier. La suite a été haletante entre deux joueurs qui n'ont rien lâché. Fonseca a imité son modèle serbe avec une superbe amortie pour breaker et mener 6-5.Il a achevé son chef-d'oeuvre en enchaînant trois aces - le premier pour écarter une balle de break, les deux suivants pour aller chercher sa qualification.- Swiatek assure -Le tableau vidé de ceux qui ont dominé le circuit ces dernières années aiguise l'appétit d'une meute de prétendants parmi lesquels on trouve aussi le jeune Espagnol Rafael Jodar, 29e mondial à 19 ans.La nouvelle pépite du tennis espagnol, vainqueur de 18 matches sur 21 sur ocre cette saison, a dompté l'Américain Alex Michelsen (42e), 7-6 (7/2), 6-7 (5/7), 4-6, 6-3, 6-3 en 4h16."J'essaye de suivre mon propre chemin, et j'essaye de me développer comme joueur, avec mon propre état d'esprit", a déclaré celui qui affrontera dimanche Pablo Carreno Busta, ancien Top 10 désormais relégué au 89e rang, dans un derby espagnol.Le Tchèque Jakub Mensik (27e), 20 ans, a aussi porté l'étendard d'une jeunesse triomphante porte d'Auteuil en battant la tête de série N.8 Alex de Minaur, 0-6, 6-2, 6-2, 6-3.Dans le tableau féminin, toujours très dense, les favorites ont tenu leur rang. La quadruple lauréate de Roland-Garros Iga Swiatek (3e) a enchaîné contre sa compatriote polonaise Magda Linette (35e) 6-4, 6-4. Elle affrontera en 8es l'Ukrainienne Marta Kostyuk (15e), invaincue sur terre battue cette année, avec des titres à Rouen et Madrid.L'Ukrainienne Elina Svitolina (7e) a écarté l'Allemande Tamara Korpatsch (95e) 6-2, 6-3, pendant que la Russe Mirra Andreeva (8e) n'a pas tremblé non plus contre la Tchèque Marie Bouzkova (28e) 6-4, 6-2.