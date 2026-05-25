Roland-Garros: Moïse Kouame, un Paris pour l'avenir

A 17 ans, le jeune espoir français Moïse Kouame, 318e joueur mondial, va faire ses débuts en Grand Chelem mardi à Roland-Garros, où une première victoire confirmerait les grandes attentes suscitées par son ascension fulgurante.

Après une série de performances prometteuses depuis le début de l'année, le natif de Sarcelles (Val-d'Oise) a bénéficié d'une invitation des organisateurs pour le tableau principal de Roland-Garros.Plus tôt dans l'année, il avait déjà bénéficié de deux "wild cards" lui permettant d'intégrer directement le tableau final des prestigieux Masters 1000 de Miami et Monte-Carlo."C'est un privilège pour moi d'être ici, si jeune", reconnaît humblement Kouame, éliminé au premier tour des qualifications de Roland-Garros en 2025.Depuis longtemps identifié comme un très grand potentiel, le Français n'était encore que 833e mondial au début de l'année. Il a décroché depuis trois titres sur le circuit ITF, la troisième division du tennis professionnel, et s'est offert sa première victoire en Masters 1000 à Miami en renversant l’Américain Zachary Svajda (alors 96e) en trois sets.Un succès qui a fait de lui le plus jeune joueur à gagner un match dans un tournoi de cette catégorie depuis... un certain Rafael Nadal (16 ans) à Monte-Carlo en 2003.Des records de précocité qui font couler beaucoup d'encre, alors que le tennis français attend toujours le successeur de Yannick Noah, dernier joueur tricolore à soulever la Coupe des Mousquetaires... en 1983.Pour Nicolas Mahut, ex-37e mondial en simple, il faut savoir raison garder. "Il va gagner en Challenger (deuxième division du tennis, NDLR), il va être très bon très rapidement et on va beaucoup en parler. Mais pour l'instant, laissons‐le tranquille", implorait-il en février sur Eurosport.- "Impressionnant à 17 ans" -Moïse Kouamé, lui, sait qu'il est "toujours en apprentissage". De son propre aveu "loin d'être parfait", il "se prépare" du mieux qu'il peut à la pression qu'il va connaître pendant les "10-15 prochaines années" de sa carrière."Ca ne va jamais trop vite", assurait-il début avril avant le Masters 1000 de Monte-Carlo, quand les journalistes le comparaient au footballeur Kylian Mbappé, notamment célèbre pour sa punchline "moi tu ne me parles pas d'âge".Hasard ou pas, il est entraîné par Richard Gasquet, qui s'était révélé en Principauté à seulement 15 ans et 10 mois en battant au 1er tour Franco Squillari (54e), demi-finaliste à Roland-Garros. Une victoire qui avait encore plus braqué les projecteurs sur le Biterrois, déjà en une d'un magazine spécialisé à neuf ans à peine.Le jeu de Kouame impressionne déjà ses compatriotes, comme le futur retraité Gaël Monfils, 39 ans, qui a partagé un entraînement avec lui à Monte-Carlo."Il joue déjà un style de jeu beaucoup plus franc, il est déjà ultraphysique à 17 ans", l'avait complimenté +La Monf+, lui-même réputé pour ses exceptionnelles qualités physiques.Monfils louait aussi en avril "un très bon coup droit" chez Kouame, "un bien meilleur revers que le (sien), un bon canon au service. Il a une maturité déjà impressionnante sur le terrain", l'encensait-il encore.Pour Ugo Humbert, qui l'avait battu 6-3, 7-5 au premier tour en Principauté, il est encore "très perfectible" mais il a un "super potentiel". "Il me fait penser un peu à Gaël (Monfils), il est malin, il a une super main, une super première balle à 215 km/h. A 17 ans c'est impressionnant", analyse le Messin.Mardi à Paris, il va découvrir les matches au meilleur des cinq manches, qu'il n'a vus jusqu'ici qu'"à la télé".De l'autre côté du filet l'attend le vétéran croate Marin Cilic (46e mondial à 37 ans), vainqueur de l'US Open en 2014 et demi-finaliste de Roland-Garros en 2022.