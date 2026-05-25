Roland-Garros: Svitolina plie mais ne rompt pas, l'heure des adieux pour Wawrinka

Fraîchement titrée à Rome, l'Ukrainienne Elina Svitolina (7e mondiale) a eu très chaud lundi pour son entrée en lice à Roland-Garros mais s'en est sortie en trois sets, contrairement au vétéran suisse Stan Wawrinka qui a fait ses adieux à la porte d'Auteuil.

En attendant le début du dernier Roland-Garros du showman français Gaël Monfils en soirée, la N.2 mondiale Elena Rybakina et la quadruple lauréate du tournoi Iga Swiatek (3e) ont réussi leur entrée en matière, ne laissant échapper qu'une poignée de jeux au passage.. Svitolina s'arrache, Swiatek et Rybakina déroulentDans une chaleur (plus de 30°C) inhabituellement écrasante pour un mois de mai, Elina Svitolina (10e) a connu l'après-midi la plus difficile parmi les candidates à la victoire finale. L'Ukrainienne a finalement réussi à surmonter la perte du premier set pour battre la Hongroise Anna Bondar (58e), 3-6, 6-1, 7-6 (10/3).Menée 3-1 dans la troisième manche, elle a empoché quatre jeux d'affilée et servi pour le match, avant de s'écrouler et d'être poussée au super tie break, qu'elle a finalement enlevé, au terme d'un marathon de 2h26."Quand tu joues bien et que tu es classée dans les premières places mondiales, toutes tes adversaires jouent libérées", a commenté la gagnante en conférence de presse. "Anna, comme d'autres joueuses, n'avait rien à perdre et a donc joué à son meilleur niveau", a poursuivi Svitolina, opposée au deuxième tour à l'Espagnole Kaitlin Quevedo, issue des qualifications.Rybakina et Swiatek, respectivement 2e et 3e au classement mondial, ont elles expédié leur premier tour.Les deux joueuses ont passé en cumulé 2h15 sur le court Philippe-Chatrier: 1h15 pour la Kazakhstanaise pour se défaire de la Slovène Veronika Erjavec (83e) 6-2, 6-2, et une heure pour la Polonaise face à l'Australienne Emerson Jones (136e) 6-1, 6-2."Je suis très contente de la manière dont j'ai joué. C'était une bonne journée", s'est félicitée Swiatek, dont la prochaine adversaire sera la Tchèque Sara Bejlek (35e)."Pour un premier match, c'était solide", a estimé Rybakina, lauréate en janvier de l'Open d'Australie. La dauphine d'Aryna Sabalenka - qui entrera en lice mardi - défiera au prochain tour l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva (55e).Finaliste en 2024 à Paris, l'Italienne Jasmine Paolini (13e) a disposé de l'Ukrainienne Dayana Yastremska (45e) en deux sets, 7-5, 6-3.Absente du circuit depuis la fin mars, la 6e mondiale Amanda Anisimova a réussi son retour de blessure en écartant 6-3, 6-1 la Française Sarah Rakotomanga (153e).. Les adieux de WawrinkaWawrinka, l'un des deux lauréats de Roland-Garros en lice cette année avec Novak Djokovic, est tombé face au Néerlandais Jesper de Jong (106e), 6-3, 3-6, 6-3, 6-4, battu en qualifications mais repêché après le forfait d'Arthur Fils (20e)."Je n'ai pas envie de vous dire au revoir ici (...) C'était exceptionnel de pouvoir vivre ce moment sur le terrain", a déclaré le Suisse, visiblement ému, dans une tunique rouge et blanche, loin de l'excentricité du short à carreaux qu'il arborait lors de son sacre en 2015.Honoré lors d'une brève cérémonie à l'issue du match, Wawrinka a ouvert une dernière fois sa boîte à souvenirs parisienne en conférence de presse."Quand j'étais jeune, je regardais Roland-Garros du côté francophone de la Suisse. C'était mon rêve. (...) Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, quand j'entends le public qui essaie de m'encourager, qui essaie de me soutenir, je me sens +à la maison+! Vivre des émotions comme ça, c'est ce qu'il y a de plus vrai", a conclu le Vaudois.Place désormais à un autre vétéran du circuit, le Français Gaël Monfils, qui affronte à partir de 20h15 sur le Central son compatriote Hugo Gaston."N'oubliez pas de mettre le feu pour Gaël!", a d'ailleurs lancé Stan Wawrinka à l'adresse du public avant un ultime tour d'honneur, main sur le coeur.Révélation de la saison sur terre battue (quarts de finale à Madrid et Rome), l'Espagnol Rafael Jodar a étrillé l'Américain Aleksandar Kovacevic 6-1, 6-0, 6-4.Après les qualifications d'Alexander Zverev (3e) et Novak Djokovic (4e) dimanche, le grand favori Jannik Sinner (1er) entre en lice mardi contre le Français Clément Tabur (171e).ah-ole-aco-dga/bde