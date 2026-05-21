Roland-Garros: un choc vintage pour Fils, une tête de série pour Boisson

L'espoir français Arthur Fils affrontera le vétéran suisse Stan Wawrinka (41 ans) pour son entrée en lice à Roland-Garros, selon le tirage au sort effectué jeudi qui a réservé la tête de série Anna Kalinskya à Loïs Boisson, demi-finaliste l'an dernier.

En quête à Paris du seul titre du Grand Chelem qui manque à son palmarès, le N.1 mondial Jannik Sinner débutera son parcours contre le Français Clément Tabur (165e), tandis que Novak Djokovic (3e) sera opposé au redoutable serveur lyonnais Giovanni Mpetshi Perricard (80e).Mais à trois jours du coup d'envoi du tableau final (24 mai-7 juin), les principales affiches tirées au sort par Tony Estanguet ont été éclipsées par les revendications financières des meilleurs joueurs mondiaux.Des stars du circuit ont prévu de limiter leur temps de parole à 15 minutes vendredi à l'occasion de la journée dédiée aux médias, pour protester contre la répartition actuelle des revenus générés par les tournois du Grand Chelem.Ils réclament une dotation équivalente à 22% des recettes de Roland-Garros, contre environ 15% actuellement. Les organisateurs ont prévu cette année un prize money record d'environ 62 millions d'euros, en hausse de plus de 5 millions sur un an."On ne va pas bouger" sur la dotation de l'édition 2026, a indiqué jeudi la directrice du tournoi Amélie Mauresmo, qui doit rencontrer vendredi des représentants des joueurs avec d'autres cadres de la Fédération française de tennis.En l'absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, blessé, Jannik Sinner sera le grand favori pour empocher les 2,8 millions d'euros promis au vainqueur. L'Italien vient de remporter à Rome son sixième Masters 1000 consécutif.- Monfils face à un compatriote -Le patron du circuit, passé à un point du titre en 2025, pourrait affronter en quarts de finale l'Américain Ben Shelton (6e).Très régulier depuis son retour en février d'une fracture de fatigue au dos, Arthur Fils a atterri dans l'autre moitié de tableau, celle de l'Allemand Alexander Zverev (3e), qui affrontera le Français Benjamin Bonzi (98e) au premier tour.La victoire de Fils à l'ATP 500 de Barcelone en avril, couplée à ses demi-finales à Miami et Madrid, ont fait du Francilien la meilleure chance tricolore porte d'Auteuil: mais il aura fort à faire d'entrée de jeu contre Stan Wawrinka, lauréat de l'édition 2015 et ex-N.3 mondial.Ce sont "deux personnalités qui sont importantes évidemment pour le tournoi: Stan avec son histoire, et puis Arthur qui représente le présent et l'avenir du tennis français. Deux générations qui sont face à face", s'est réjouie Amélie Mauresmo.Dans un autre choc des générations, le Français Moïse Kouame (316e), 17 ans, affrontera l'expérimenté croate Marin Cilic (45e), 37 ans, vainqueur de l'US Open en 2014 et demi-finaliste à Paris en 2022.- Un piège d'entrée pour Sabalenka -Pour ce qui pourrait constituer son dernier match à Roland-Garros, le showman français Gaël Monfils (221e), 39 ans, a hérité de son compatriote Hugo Gaston (120e), qu'il n'a encore jamais affronté sur le circuit.Les regards seront aussi tournés au premier tour vers Loïs Boisson, demi-finaliste surprise en 2025 alors qu'elle était classée 361e mondiale. La Dijonnaise (50e) est revenue fin avril de sept mois d'absence pour blessures, qui la privent de repères avant d'affronter la Russe Anna Kalinskaya (22e)."Elle n'a pas un premier tour facile, mais (son adversaire) est plutôt une une joueuse de dur. Loïs est une terrienne à 100%, donc je pense qu'elle peut lui lui causer des problèmes", a déclaré Alizé Cornet, capitaine de l'équipe de France de BJK Cup."Et puis ensuite, qui sait? Si elle passe le premier, le deuxième tour, la machine peut se relancer", a-t-elle poursuivi.La N.1 mondiale Aryna Sabalenka, en quête d'un premier titre sur l'ocre parisien, débutera face à l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro (51e). La tenante du titre américaine Coco Gauff (4e) défiera elle sa compatriote Taylor Townsend (72e).