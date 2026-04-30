Royaume-Uni: critiqué, le gouvernement promet d'agir après une série d'attaques antisémites

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a appelé jeudi à une réponse policière et judiciaire "rapide et visible" après une vague d'attaques contre la communauté juive, qui accuse le gouvernement de ne pas en faire assez pour la protéger et lutter contre l'antisémitisme.

Mercredi, deux hommes juifs ont été blessés dans une agression à l'arme blanche, qualifiée de "terroriste" par la police, dans le quartier de Golders Green au nord-ouest de Londres.Cette attaque intervient après une série d'incendies et tentatives d'incendie qui, depuis fin mars, ont ciblé notamment des synagogues dans plusieurs quartiers du nord-ouest de la capitale.Ces actions n'avaient pas fait de blessés mais avaient accru les craintes de la communauté juive, déjà vives après une attaque qui avait fait deux morts à la synagogue de Manchester en octobre, dans un contexte de hausse des actes antisémites dans le pays ces dernières années.Reconnaissant le "profond sentiment d'angoisse" au sein de cette communauté, le Premier ministre Keir Starmer a affirmé vouloir une réponse policière et judiciaire "rapide et visible", jeudi lors d'une réunion à Downing Street avec des responsables des forces de sécurité et plusieurs ministres.Il était attendu à la mi-journée à Golders Green, où le chef de la police Mark Rowley et la députée travailliste locale Sarah Sackman ont été chahutés la veille.Plusieurs dizaines de personnes l'attendaient de pied ferme, certains arborant une pancarte disant "Keir Starmer, Jew Harmer" (Starmer fait du mal aux juifs), a constaté une journaliste de l'AFP."Les mots ne suffisent plus, il y a beaucoup de colère", témoigne l'un d'eux, Max Rathford, âgé de 53 ans.La ministre de l'Intérieur Shabana Mahmood a annoncé jeudi que le gouvernement allait mobiliser 25 millions de livres (28,8 millions d'euros) supplémentaires pour accroître les patrouilles de police et la sécurité de la communauté juive.Mais la réponse du gouvernement à cette vague d'attaques fait l'objet de critiques ces dernières semaines."Nous ne pensons pas que suffisamment d'efforts aient été déployés pour vraiment éradiquer la haine qui a pu se développer dans ce pays", a déploré le rabbin de la synagogue de Golders Green Ben Kurzer sur la BBC.Le grand rabbin Ephraim Mirvis a estimé que "les mots de condamnation ne suffisent plus" et a appelé les autorités à "prendre des mesures concrètes", tandis que le ministère israélien des Affaires étrangères a jugé que "le gouvernement britannique ne peut plus prétendre que la situation est sous contrôle".Sur les lieux de l'attaque jeudi avant Keir Starmer, le chef du parti anti-immigration Reform UK Nigel Farage a accusé les autorités d'être trop "laxistes" face à l'antisémitisme, estimant que celui-ci s'est exprimé lors des nombreuses marches propalestiniennes qui ont eu lieu à Londres depuis le 7 octobre 2023.La cheffe de l'opposition conservatrice Kemi Badenoch avait fait le déplacement dès mercredi, à une semaine d'élections locales à risque pour Keir Starmer.- Un suspect arrêté -Les deux hommes blessés dans l'attaque de mercredi sont âgés de 34 et 76 ans. Hospitalisés, ils se trouvaient mercredi soir dans un "état stable", selon la police.Un suspect, un Britannique de 45 ans né en Somalie, a été arrêté sur place pour tentative de meurtre. La police a indiqué qu'il avait des "antécédents de violence grave et des problèmes psychologiques".Un groupe jusqu'ici peu connu, "Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya" (Hayi), et qui serait pro-Iran, avait revendiqué les incendies et tentatives d'incendie à Londres ces dernières semaines, ainsi que d'autres ailleurs en Europe.Mercredi, il a salué l'attaque au couteau de Golders Green et l'a attribuée à ses "loups solitaires".Les experts s'interrogent sur ce groupe, qui s'apparente à une coquille vide reprenant "des stratégies utilisées par le passé par des milices pro-Iran en Irak", selon un rapport publié jeudi par le groupe de réflexion Institute for Strategic Dialogue.La ministre de l'Intérieur a affirmé que le gouvernement préparait une loi pour "pouvoir cibler les organisations agissant pour le compte d'Etats".Elle a confirmé que le gouvernement étudie notamment la possibilité de classer les Gardiens de la révolution iraniens - l'armée idéologique de la République islamique - comme organisation terroriste.