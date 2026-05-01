Royaume-Uni: le suspect de l'attaque contre deux hommes juifs inculpé et présenté à un juge

L'homme, inculpé après l'agression à l'arme blanche de deux hommes juifs dans le nord de Londres, a comparu vendredi devant un juge, au moment où le Royaume-Uni a relevé son niveau de menace terroriste après une série d'attaques contre la communauté juive.

Essa Suleiman, Britannique de 45 ans né en Somalie et arrivé enfant au Royaume-Uni, a été inculpé de deux chefs de "tentative de meurtre" et pour "possession d'un objet tranchant dans un lieu public".Lors de sa comparution devant un juge du tribunal de Westminster à Londres vendredi, il est apparu le visage tuméfié après son arrestation musclée. La police avait notamment utilisé un pistolet à impulsion électrique.Il a simplement confirmé son identité et son adresse, un établissement psychiatrique. La police avait auparavant évoqué ses "antécédents de violence et des problèmes psychologiques" et avait indiqué qu'il avait été signalé en 2020 au programme gouvernemental de prévention de l'extrémisme. Son dossier avait été classé la même année.A l'issue de l'audience, le juge a décidé son maintien en détention, avant sa prochaine comparution devant la cour criminelle de l'Old Bailey le 15 mai.L'attaque de mercredi, qualifiée de "terroriste" par la police, s'inscrit dans une série d'incendies et de tentatives d'incendie qui, depuis fin mars, visent notamment des synagogues dans plusieurs quartiers du nord-ouest de la capitale, où vit une importante communauté juive.Elle a augmenté les inquiétudes de cette communauté, qui a accusé les autorités de ne pas la protéger suffisamment.- "Pandémie d'antisémitisme" -Le Royaume-Uni a rehaussé jeudi son niveau de menace terroriste d'un cran, à "sévère", évoquant à la fois l'attaque antisémite survenue la veille et une hausse de la "menace islamiste et d'extrême droite".Cela signifie qu'une action terroriste est considérée comme "hautement probable", a précisé la ministre de l'Intérieur."Nous sommes confrontés à une sorte de pandémie d'antisémitisme dans la société", s'est inquiété vendredi le chef de la Metropolitan Police Mark Rowley sur Times Radio.Le gouvernement a annoncé jeudi 25 millions de livres supplémentaires pour augmenter les patrouilles de police.Le Premier ministre Keir Starmer a également appelé jeudi le pays à "s'unir pour lutter contre l'antisémitisme", après s'être rendu dans le quartier de Golders Green, où s'est déroulée l'attaque de mercredi et où il a été hué par des habitants.Il a notamment mis en cause certains slogans scandés lors de marches propalestiniennes, qui se tiennent régulièrement dans les grandes villes du pays depuis la guerre à Gaza, déclenchée après l'attaque du 7 octobre 2023 perpétrée par le Hamas.Alors que certains ont appelé à interdire ces manifestations, le responsable de la police antiterroriste, Laurence Taylor, a affirmé que la police allait "examiner" les évènements prévus dans les prochaines semaines, en particulier une importante marche propalestinienne le 16 mai.Le collectif "Stop the war coalition", qui co-organise ces marches propalestiniennes, a jugé "inacceptable" de les lier aux attaques contre la communauté juive.- Un blessé toujours hospitalisé -Les deux hommes blessés dans l'attaque, Shloime Rand et Moshe Shine, sont respectivement âgés de 34 et 76 ans. Le plus jeune est sorti de l'hôpital et le second reste hospitalisé "dans un état stable", selon la police.Essa Suleiman a également été inculpé de tentative de meurtre en lien avec un autre incident qui s'est produit mercredi matin dans un quartier du sud de Londres. Armé d'un couteau, il aurait eu une altercation avec une personne qu'il connaissait et qui a été légèrement blessée, selon la police.Un groupe nébuleux, baptisé "Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya" (Hayi), et qui serait pro-Iran, a revendiqué les incendies et tentatives d'incendie à Londres ces dernières semaines, ainsi que d'autres ailleurs en Europe.Mercredi, il a salué l'attaque au couteau de Golders Green et l'a attribuée à ses "loups solitaires".Sans citer ce groupe, Keir Starmer a promis jeudi d'agir "pour faire face à la menace malveillante que représentent des États comme l'Iran". "Nous savons pertinemment qu'ils veulent nuire aux Juifs britanniques", a dit le dirigeant travailliste, qui a récemment promis d'interdire le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), l'armée idéologique de l'Iran.