Santé mentale : des difficultés d'accès aux soins "massives" pour les jeunes, déplore la FHF

Délais d'attente excessifs, rendez-vous ou médicaments introuvables: bien que la santé mentale soit une "grande cause nationale", les difficultés d'accès aux soins restent "massives", particulièrement pour les 18-24 ans, alerte mercredi la Fédération hospitalière de France, appelant à des mesures "concrètes" et "financées".

Parmi les Français qui se déclarent concernés par des problèmes de santé mentale en 2026, 64% des 18-24 ans disent avoir été confrontés à des "délais d'attente trop longs" pour accéder à un psychiatre et 52% disent qu'il a été "impossible" de décrocher un rendez-vous, selon un sondage Ipsos pour la FHF, réalisé sur internet en février auprès d'un échantillon représentatif de 2.500 personnes.

Environ 38% de ces jeunes de 18-24 ans en souffrance psychique disent avoir subi une rupture de stock d'un médicament, et 49% déplorent des interruptions de soins laissant "sans suivi médical pendant un certain temps".

Globalement, les délais d'attente trop longs ont concerné 45% des Français qui estimaient avoir besoin de soins, et 38% n'ont pas pu obtenir de rendez-vous.

"Malgré une légère amélioration par rapport à 2025, les difficultés d'accès aux soins psychiatriques demeurent massives", alors que "la demande de soins en santé mentale ne cesse de croître", déplore la FHF dans un communiqué.

La FHF souligne la hausse alarmante des hospitalisations pour tentative de suicide. De 2019 à 2024, elles ont augmenté de 16,6% au niveau national et de 25,4% chez les femmes, d'après les bases de données hospitalières.

"Chez les adolescentes et jeunes femmes, les chiffres atteignent des niveaux particulièrement élevés: +76% pour les 20-24 ans en cinq ans ; +118% pour les 10-14 ans", souligne le communiqué.

"Il est urgent" que la Grande cause nationale pour la santé mentale "se traduise par des engagements concrets, durables et financés", plaide la FHF.

La FHF, qui représente le millier d'hôpitaux publics en France, réclame "une délégation interministérielle à la santé mentale et à la psychiatrie", "dotée d'un plan pluriannuel dédié" pour "soutenir les centres médico-psychologiques" et "lutter contre la crise des vocations en psychiatrie, notamment en pédopsychiatrie".

Elle appelle aussi à développer des unités et équipes pluridisciplinaires pour les 16-25 ans" et "multiplier les maisons des adolescents".

Ces dernières vont être "renforcées" a affirmé la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, devant l'Assemblée nationale, promettant aussi la nomination "prochaine" d'un délégué interministériel à la santé mentale.



AFP