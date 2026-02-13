Super Bowl 2026 : Bad Bunny a provoqué un pic de consommation de chasse d'eau

La mi-temps de Bad Bunny au Super Bowl a battu le record d’audience, réunissant plus de 135,4 millions de spectateurs dans le monde. Elle a aussi provoqué un afflux important de tirage de chasses d'eau à la fin du show. Dans les quinze minutes suivant la fin du show de Bad Bunny, 761.719 chasses d’eau ont été tirées en même temps à New York.

Dans une publication officielle postée sur ses réseaux sociaux, le service public qui gère l’eau potable et le système d’égouts de la ville de New York, NYC Water, a partagé une anecdote insolite.

Lors de la mi-temps du Super Bowl, la ville a remarqué des activités inhabituelles sur le système de distribution d’eau.

Le niveau de consommation a en effet drastiquement baissé pendant les 12 minutes du show de Bad Bunny dans les cinq arrondissements, soit Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx et Staten Island. Ils se sont par contre précipités aux toilettes dès la fin du spectacle.

NYC saw a significant reduction in water usage throughout the five boroughs during the Super Bowl’s #BadBunny halftime show yesterday, but in the 15 minutes right after the show ended, there was a spike in usage equivalent to 761,719 toilets flushing across town.#SBLX — NYC Water (@NYCWater) February 9, 2026

Comme le rapporte The Athletic, le phénomène est fréquent lors de ce genre de grands événements. Il porte même un nom : le "superflush".

