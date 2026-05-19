Tennis: déjà forfait à Roland-Garros, Alcaraz sera aussi absent à Wimbledon

Unique rival de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, déjà forfait pour le tournoi de Roland-Garros qui débute dimanche, sera également absent lors du Grand Chelem suivant, fin juin à Wimbledon, son poignet droit étant encore insuffisamment remis.

"Ma convalescence est sur le bon chemin et je me sens beaucoup mieux, mais malheureusement je ne suis pas prêt à jouer et je dois renoncer à la tournée sur gazon au Queen's (15-21 juin) et à Wimbledon (29 juin-12 juillet)", a écrit mardi sur ses réseaux sociaux l'Espagnol âgé de 23 ans.Le mois dernier, tout juste dépossédé par Sinner de la place de N.1 mondial après sa défaite en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, le Murcien s'était blessé au poignet droit lors de son match de premier tour à Barcelone (ATP 500).Si la blessure avait d'abord semblé anodine, Carlos Alcaraz avait dû quelques jours plus tard déclarer forfait pour le reste de la saison sur terre battue, jusqu'à Roland-Garros, tournoi dont il est le double tenant du titre après son succès mémorable de l'an dernier contre son grand rival italien.S'il se montre positif dans son message de ce mardi, l'Espagnol va donc devoir patienter encore davantage pour effectuer son retour, laissant un peu plus le champ libre à Jannik Sinner, titré dimanche dernier à Rome et qui règne sans partage en son absence.L'an dernier, Wimbledon avait été l'occasion d'une revanche entre les deux joueurs, l'Italien dominant Alcaraz en quatre manches. Avant cela, le Murcien avait remporté le tournoi du Queen's, qui sert généralement de préparation au troisième tournoi du Grand Chelem de la saison."Ce sont deux tournois vraiment spéciaux pour moi et ils vont beaucoup me manquer", a encore dit Alcaraz à propos du Queen's et de Wimbledon. "Nous continuons à travailler pour revenir le plus tôt possible!", a conclu celui qui compte à ce jour à son palmarès sept tournois du Grand Chelem.Son retour est désormais envisageable pour le début de la saison sur dur, au coeur de l'été, avant la tenue du dernier Grand Chelem de la saison, l'US Open, fin août-début septembre.Au moment de l'annonce de son forfait pour Roland-Garros, Jannik Sinner avait lui-même souhaité un retour rapide de l'Espagnol."Le tennis a besoin de Carlos. Le tennis est un bien meilleur sport quand il est là. Pour moi, personnellement, c’est agréable quand il est là. Ça me fait aussi regarder le tableau et les matches d’une façon différente", avait souligné l'Italien de 24 ans.