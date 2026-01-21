Toulouse : un enfant de 11 ans et son grand-père découvrent un trésor vieux de 450.000 ans

Un garçon de 11 ans et son grand-père ont mis au jour des vestiges vieux de 450.000 ans sur un terrain familial à Ayguesvives, petite commune au sud de Toulouse.​

Le quotidien "La Dépêche" raconte que la découverte a eu lieu "sur un terrain appartenant à leur famille depuis plusieurs générations".

Le petit-fils et son grand-père ont trouvé près de dix galets taillés. D'une longueur de 10 à 23 centimètres, ils remonteraient à quelque 450.000 ans avant notre ère, au paléolithique ancien.

Ces découvertes ont rapidement dépassé le cadre familial puisque les vestiges ont été présentés à des archéologues. Des experts à l'œil aguerri qui ont pu confirmer l'authenticité des pierres taillées et leur attribuer une datation.

